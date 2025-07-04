СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою. ВIДЕО
Підмосковний "Науково‑дослідного інституту прикладної хімії", по якому 4 липня завдали #DeepStrike оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем, є критично важливим підприємством російського ВПК.
Про це йдеться у заяві Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Крім виробництва термобаричних БЧ для дронів-камікадзе Shahed, інститут займався розробкою вогнесумішей для термобаричних зарядів, які є основою боєприпасів для вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек".
"Ураження таких об’єктів послаблює виробничі спроможності російського ВПК та знижує загальний військовий потенціал держави-агресора", - наголосили в СБС.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, Московська область, РФ)"
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Потужне ураження потужностей!
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