СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою. ВIДЕО

Підмосковний "Науково‑дослідного інституту прикладної хімії", по якому 4 липня завдали #DeepStrike оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем, є критично важливим підприємством російського ВПК.

Про це йдеться у заяві Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Крім виробництва термобаричних БЧ для дронів-камікадзе Shahed, інститут займався розробкою вогнесумішей для термобаричних зарядів, які є основою боєприпасів для вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек".

"Ураження таких об’єктів послаблює виробничі спроможності російського ВПК та знижує загальний військовий потенціал держави-агресора", - наголосили в СБС.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, Московська область, РФ)"