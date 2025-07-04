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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою. ВIДЕО

Підмосковний "Науково‑дослідного інституту прикладної хімії", по якому 4 липня завдали #DeepStrike оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем, є критично важливим підприємством російського ВПК.

Про це йдеться у заяві Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Крім виробництва термобаричних БЧ для дронів-камікадзе Shahed, інститут займався розробкою вогнесумішей для термобаричних зарядів, які є основою боєприпасів для вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек".

"Ураження таких об’єктів послаблює виробничі спроможності російського ВПК та знижує загальний військовий потенціал держави-агресора", - наголосили в СБС.

Читайте: Безпілотники масовано атакували Москву та Підмосков’я: виникла сильна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, Московська область, РФ)"

Автор: 

Сили безпілотних систем (131) Шахед (1258) Удари по РФ (400) 14-й окремий полк БпАК (3)


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Топ коментарі
+5
Бляха, був би Порошенко Президентом і той 22.04.2022 був би звичайним днем, бо не було б в х..ла можливостей робити таке з Україною. Але, якщо припустити, що він би якимось чудом почав би повномасштабку, то з Порошенко Президентом ми вже давно відсвяткували Перемогу!!! І розбомбили би нашими ракетами ********* наніц.
Дебільні 73%, що ще лишилися живі, знову проголосуюте за Боневтікхерпіду? Клінічні ідіоти, бл..
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04.07.2025 19:50 Відповісти
+3
СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою.

Потужне ураження потужностей!
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04.07.2025 19:20 Відповісти
+3
Треба так як вони по Києву херячать. Тоді буде якийсь толк. Але кацапські болота далеко, на жаль... Вони ж шахеди по нам не з мААЦкви запускають, а набагато ближче...
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04.07.2025 19:34 Відповісти
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СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою.

Потужне ураження потужностей!
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04.07.2025 19:20 Відповісти
Тут той чувак що прикриває морду рукою...
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04.07.2025 19:28 Відповісти
По відео там горить автомобільна шина. Ну може кілька автомобільних шин.
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04.07.2025 19:29 Відповісти
Як пильно ви слідкуєте...
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04.07.2025 19:33 Відповісти
Приїдь з Чехії, і покажи, як треба...
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04.07.2025 19:56 Відповісти
Ну вряд ли "институт", посреди жилого квартала занимается именно производством... Скорее уж разработкой, исследованиями, не более.
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04.07.2025 19:32 Відповісти
Звичайно, навіщо деталі якісь робити під Москвою, що б потім везти 1000 км або більше для складання в Татарстан.
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04.07.2025 19:36 Відповісти
Треба так як вони по Києву херячать. Тоді буде якийсь толк. Але кацапські болота далеко, на жаль... Вони ж шахеди по нам не з мААЦкви запускають, а набагато ближче...
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04.07.2025 19:34 Відповісти
лютий був рішенням для 22 року
в 25 вже пора б побачити більш ефективну платформу
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04.07.2025 19:39 Відповісти
Добре хоч не асфвльтом, бо верхоногавнокомандуючий і його 5 ефективних менеджерів ефективні лише в піздінгє
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04.07.2025 20:01 Відповісти
Бляха, був би Порошенко Президентом і той 22.04.2022 був би звичайним днем, бо не було б в х..ла можливостей робити таке з Україною. Але, якщо припустити, що він би якимось чудом почав би повномасштабку, то з Порошенко Президентом ми вже давно відсвяткували Перемогу!!! І розбомбили би нашими ракетами ********* наніц.
Дебільні 73%, що ще лишилися живі, знову проголосуюте за Боневтікхерпіду? Клінічні ідіоти, бл..
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04.07.2025 19:50 Відповісти
Вибачте, будь ласка, 24 лютого 2022 року.
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04.07.2025 20:00 Відповісти
сумую за коментами Мадьяра
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04.07.2025 19:52 Відповісти
Фільм гарно складений, але як це вплине на виробницство шахедів, виглядає, що ніяк,.
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04.07.2025 20:06 Відповісти
 
 