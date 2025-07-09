Атака РФ на Хмельниччину: загинула людина

Через нічну дронову атаку РФ на Хмельниччині загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі. Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу "Shahed", - уточнив він.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".