Атака РФ на Хмельниччину: пошкоджено будинок

Через нічну атаку військ РФ пошкоджено будинок на Хмельниччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - зауважив він.

Інформації про травмованих не надходило.

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