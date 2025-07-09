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Атака РФ на Хмельниччину: пошкоджено будинок
Через нічну атаку військ РФ пошкоджено будинок на Хмельниччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - зауважив він.
Інформації про травмованих не надходило.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві
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Yriii Yriii #538882
показати весь коментар09.07.2025 07:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
петро удеч #477971
показати весь коментар09.07.2025 07:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виталий #548501
показати весь коментар09.07.2025 08:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар09.07.2025 07:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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