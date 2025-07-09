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Новини Атака на Хмельниччину
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Атака РФ на Хмельниччину: пошкоджено будинок

шахед над Хмельниччиною

Через нічну атаку військ РФ пошкоджено будинок на Хмельниччині

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - зауважив він.

Інформації про травмованих не надходило.

Також читайте: Дві ракети та 9 БпЛА знищені на Хмельниччині: пошкоджено ЛЕП

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві

Автор: 

обстріл (29745) Хмельницька область (993)


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коштувало запускати 100 шапедів шоб пошкодити одну стіну в будинку
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09.07.2025 07:28 Відповісти
...але ж сам процес
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09.07.2025 07:42 Відповісти
Было значительно больше чем 100 шахедов. Скорей всего очередной "рекорд" по кол-ву запущенных...
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09.07.2025 08:50 Відповісти
в Луцьку теж пошкодили гаражі і маленьке підприємство , а ракет було багато
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09.07.2025 07:38 Відповісти
 
 