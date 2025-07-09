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Атака РФ на Хмельницкую область: поврежден дом
Из-за ночной атаки войск РФ поврежден дом в Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"По результатам ночной атаки по состоянию на сейчас известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района", - отметил он.
Информации о травмированных не поступало.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии
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Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий09.07.2025 07:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
петро удеч #477971
показать весь комментарий09.07.2025 07:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виталий #548501
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Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий09.07.2025 07:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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