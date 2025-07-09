Атака РФ на Хмельницкую область: поврежден дом

Из-за ночной атаки войск РФ поврежден дом в Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам ночной атаки по состоянию на сейчас известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района", - отметил он.

Информации о травмированных не поступало.

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