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Новости Атака на Хмельнитчину
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Атака РФ на Хмельницкую область: поврежден дом

шахед над Хмельницкой областью

Из-за ночной атаки войск РФ поврежден дом в Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам ночной атаки по состоянию на сейчас известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района", - отметил он.

Информации о травмированных не поступало.

Также читайте: Две ракеты и 9 БпЛА уничтожены в Хмельницкой области: повреждены ЛЭП

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии

Автор: 

обстрел (28420) Хмельницкая область (974)


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коштувало запускати 100 шапедів шоб пошкодити одну стіну в будинку
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09.07.2025 07:28 Ответить
...але ж сам процес
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09.07.2025 07:42 Ответить
Было значительно больше чем 100 шахедов. Скорей всего очередной "рекорд" по кол-ву запущенных...
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09.07.2025 08:50 Ответить
в Луцьку теж пошкодили гаражі і маленьке підприємство , а ракет було багато
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09.07.2025 07:38 Ответить
 
 