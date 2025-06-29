Две ракеты и 9 БПЛА уничтожены на Хмельнитчине: повреждена ЛЭП

Сегодня, 29 июня, ночью, в Хмельницкой области силами ПВО было уничтожено две ракеты типа Х-101 и 9 вражеских БПЛА типа Shahed.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, еще 21 вражеский БПЛА типа Shahed потерян локально. Место падения обломков устанавливается.

В результате атаки повреждена линия электропередач, из-за чего от электроснабжения отключено около 150 абонентов населенного пункта Шепетовского района, а также повреждены окна в недействующей школе.

Информация о травмированных или погибших не поступала.

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Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ массированно атаковали Украину. Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, основной эпицентр удара - Запад. По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 38 из 60 ракет, обезврежено более 430 дронов.

В частности, как отмечалось, войска РФ атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.