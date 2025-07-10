Российский дрон попал в дом в Киеве, - ГВА

В ночь на 10 июля россияне атаковали Киев беспилотниками.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в Шевченковском районе есть попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.

Также предварительно - попадание в жилой дом в Шевченковском районе.

Кроме того, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

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