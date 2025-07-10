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Новости Атака беспилотников
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Российский дрон попал в дом в Киеве, - ГВА

шахеди

В ночь на 10 июля россияне атаковали Киев беспилотниками.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в Шевченковском районе есть попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.

Также предварительно - попадание в жилой дом в Шевченковском районе.

Кроме того, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

Читайте: До осени РФ регулярно будет запускать по Украине более 1000 "Шахедов" за одну атаку, - NYT

Автор: 

беспилотник (3904) Киев (25843) Шахед (1282) война в Украине (5142)


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Топ комментарии
+17
суки російські, щоб всім вам 140 мільйонам прилетіло по дрону в кожну хату, а після цього балістикою відшліфувати по вас, орки грьобані
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10.07.2025 02:47 Ответить
+5
І звісно - "отвєтка" полетіла?
Вони нам будинок зруйнують - ми "лади" поцарапаємо
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10.07.2025 04:00 Ответить
+4
Знову весь Київ в диму від пожеж. Зате на москвабаді все прекрасно.
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10.07.2025 05:42 Ответить
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суки російські, щоб всім вам 140 мільйонам прилетіло по дрону в кожну хату, а після цього балістикою відшліфувати по вас, орки грьобані
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10.07.2025 02:47 Ответить
Так треба казку зробить реальним святом!
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10.07.2025 03:19 Ответить
І звісно - "отвєтка" полетіла?
Вони нам будинок зруйнують - ми "лади" поцарапаємо
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10.07.2025 04:00 Ответить
Ви ще не чули, як по лівому летіло
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10.07.2025 04:04 Ответить
Знову весь Київ в диму від пожеж. Зате на москвабаді все прекрасно.
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10.07.2025 05:42 Ответить
Зеленський по своїх в масквє не збирається стріляти.
Він тим самим спеціально затягує війну. (Він взагалі скоріше за все громадянин рф.)
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10.07.2025 05:58 Ответить
Нах, банабак, шаурму продавай. У мене е мер, котрий мені розкаже шо та як. "Військовий" воно, ***.
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10.07.2025 06:05 Ответить
Михаил Боголей #533369 у тебя есть только ЗЕ-***** кремлевский - он тебе скоро видосик запилит
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10.07.2025 06:39 Ответить
підорефія повинна бути стерта з лиця землі - і крапка!
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10.07.2025 06:08 Ответить
Добре що в держави є зельоний Лазер який вже не один місяць знищує все що рухається в небі України не за планом ГШ ЗСУ..
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10.07.2025 06:25 Ответить
Ігор #586906 добре что вас ботов кацапских всех забанят
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10.07.2025 06:42 Ответить
Закаплене чмо тут тільки ти ,яке підтримує таке ж саме закацаплена чмо яке бреше українцям в наркоманському угарі розповідаючи людям казочки про неіснуючі типи ,види озброєння, їх кількість , ротом робить фортифікації, дупою оборняло-підривало Чонгар і купою клало українських солдат в Бахмуті, Кринках,Курськах і подібних їм котлах - тирах.Ти ,одебілена худоба, здатна зрозуміти що за всією цією брехнею ховаються втрачені життя десятків тисяч українців?Пнх в свій саратов чмо ти зелене.
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10.07.2025 06:53 Ответить
Мендель Док кацап епанный верь в ботоксного путлера и его окурков
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10.07.2025 06:41 Ответить
Коли ми прочитаємо у новинах - український дрон влучив у багато верхівку у мацкві. Зруйновано два під'їзди....Коли???!!!
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10.07.2025 09:25 Ответить
Тимур Фіруддінович Ткаченко (уроджений Мамедов, нар. 18 серпня 1989), он большой трудяга
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10.07.2025 10:25 Ответить
 
 