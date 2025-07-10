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Российский дрон попал в дом в Киеве, - ГВА
В ночь на 10 июля россияне атаковали Киев беспилотниками.
Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, в Шевченковском районе есть попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.
Также предварительно - попадание в жилой дом в Шевченковском районе.
Кроме того, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.
Топ комментарии
+17 Redcar Ukraine
показать весь комментарий10.07.2025 02:47 Ответить Ссылка
+5 Игорь Пономарёв #388788
показать весь комментарий10.07.2025 04:00 Ответить Ссылка
+4 Gary Grant
показать весь комментарий10.07.2025 05:42 Ответить Ссылка
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Вони нам будинок зруйнують - ми "лади" поцарапаємо
Він тим самим спеціально затягує війну. (Він взагалі скоріше за все громадянин рф.)