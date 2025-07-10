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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують України ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 10 липня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Декілька груп ударних БпЛА на Донеччині.

Читайте: "Шахеди" атакували Чернівці. Оголошували тривогу (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4490) Повітряні сили (2847) Шахед (1289) війна в Україні (5182)


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Росіяни атакують України ударними безпілотникамиДжерело: https://censor.net/ua/n3562654
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10.07.2025 23:28 Відповісти
Соединенные ШТАТЫ УКРАИНЫ
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11.07.2025 00:25 Відповісти
Оооооооо знову він на зміну заступив ...Сідай - два
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11.07.2025 00:11 Відповісти
 
 