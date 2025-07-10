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Росіяни атакують України ударними безпілотниками, - Повітряні Сили
Ввечері 10 липня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Декілька груп ударних БпЛА на Донеччині.
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Johan Seeman
показати весь коментар10.07.2025 23:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Галина Боброва #582785
показати весь коментар11.07.2025 00:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
stathunt80 777
показати весь коментар11.07.2025 00:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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