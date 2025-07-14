Вночі ворог вкотре атакував Київщину дронами, працювали сили ППО. У двох районах виникли пожежі

У ніч на 14 липня російські загарбники атакували Київщину безпілотниками На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога, зокрема наземними екіпажами перехоплювачів дронів з "Чистого неба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник

Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

В Білоцерківському районі унаслідок атаки сталося загоряння господарчої споруди. Пожежа ліквідована.

У Фастівському районі ліквідована пожежа складських приміщень. Пошкоджено 6 вантажних автомобілів та ангар.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

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