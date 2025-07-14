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Росіяни атакують Суми "шахедами": поцілили у навчальний заклад, є поранені (оновлено)

шахеди

Зранку 14 липня російські загарбники атакували Суми ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.

"Суми, місто під атакою шахедів! Перебувайте в безпеці!

На місто заходять ще нові", - йдеться  в повідомленні.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи.

Згодом начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади

"Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі.

На місці працюють відповідні служби. З’ясовуємо деталі та масштаби руйнувань", - йдеться в повідомленні

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Автор: 

безпілотник (4513) Сумська область (4010) Суми (945) Сумський район (327)


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СУМИ, ми що ПІДПИСАЛИСЯ ... мати цього Ідіота вічно за президента ? Виходить так, на фронті ніким воювати, а ось президент повинен бути, і саме той, який себе вважає Хєнієм. Вибачте, тільки Воїн захистить мене, вас від окупанта! В Україні немає геніїв, які почнуть оборонити країну ???
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14.07.2025 11:02 Відповісти
https://youtu.be/pphtCHnTe7k?si=PtVF_6lrQF1hH-l3 ВСЕ ШАХЕДЫ можно было сбивать еще на границе с РФ.
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14.07.2025 11:19 Відповісти
 
 