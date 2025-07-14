Росіяни атакують Суми "шахедами": поцілили у навчальний заклад, є поранені (оновлено)
Зранку 14 липня російські загарбники атакували Суми ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.
"Суми, місто під атакою шахедів! Перебувайте в безпеці!
На місто заходять ще нові", - йдеться в повідомленні.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи.
Згодом начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади
"Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі.
На місці працюють відповідні служби. З’ясовуємо деталі та масштаби руйнувань", - йдеться в повідомленні
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
gr1959
показати весь коментар14.07.2025 11:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
valeriy svan
показати весь коментар14.07.2025 11:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль