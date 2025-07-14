Росіяни атакують Суми "шахедами": поцілили у навчальний заклад, є поранені (оновлено)

Зранку 14 липня російські загарбники атакували Суми ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.

"Суми, місто під атакою шахедів! Перебувайте в безпеці!

На місто заходять ще нові", - йдеться в повідомленні.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи.

Згодом начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади

"Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі.

На місці працюють відповідні служби. З’ясовуємо деталі та масштаби руйнувань", - йдеться в повідомленні

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