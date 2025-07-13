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Новости Атака БПЛА на Сумы
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Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры в Сумах: часть города осталась без света

Атака РФ на критическую инфраструктуру в Сумах

В течение дня 13 июля фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры. Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведены на резервное электропитание", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома сумчан.

Автор: 

обстрел (28508) Сумская область (3449) Сумы (1204) Сумский район (319)


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Шмигаль, з члЄНАМИ уряду, ОДА та РНБОУ, читають Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416), щоб хоть знати, які вони були зобов'язані, вжити дієві заходи, ще до цього випадку!!!…
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13.07.2025 17:04 Ответить
Винесли за допомогою шахедів наш радар в Чернігівській області.
Це звичайно цікаве рішення у наших. Стали посеред поля, жодних намагань маскування. Стояли схоже довго, раз їх срисувала зала та підняли два шахеда. Не видно жодного спостерігача та охорони
https://x.com/WarVehicle/status/1944324430546575387
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13.07.2025 17:08 Ответить
В армії головне паралельно,пердикулярно,підстрижено і покрашено,нікуди воно так і не поділось.Скільки людей загинуло під час шикування і всерівно можно звіряти по них годинник в постійному місці.
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13.07.2025 17:15 Ответить
 
 