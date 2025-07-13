Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры в Сумах: часть города осталась без света

В течение дня 13 июля фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры. Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведены на резервное электропитание", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома сумчан.