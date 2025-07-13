Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры в Сумах: часть города осталась без света
В течение дня 13 июля фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры. Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведены на резервное электропитание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома сумчан.
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Це звичайно цікаве рішення у наших. Стали посеред поля, жодних намагань маскування. Стояли схоже довго, раз їх срисувала зала та підняли два шахеда. Не видно жодного спостерігача та охорони
https://x.com/WarVehicle/status/1944324430546575387