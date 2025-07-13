Ворожий БпЛА влучив в об’єкт критичної інфраструктури в Сумах: частина міста залишилася без світла
Протягом дня 13 липня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан.
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Це звичайно цікаве рішення у наших. Стали посеред поля, жодних намагань маскування. Стояли схоже довго, раз їх срисувала зала та підняли два шахеда. Не видно жодного спостерігача та охорони
https://x.com/WarVehicle/status/1944324430546575387