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Новини Атака БпЛА на Суми
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Ворожий БпЛА влучив в об’єкт критичної інфраструктури в Сумах: частина міста залишилася без світла

Атака РФ на критичну інфраструктуру в Сумах

Протягом дня 13 липня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан.

Автор: 

обстріл (29833) Сумська область (4004) Суми (944) Сумський район (324)


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Шмигаль, з члЄНАМИ уряду, ОДА та РНБОУ, читають Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416), щоб хоть знати, які вони були зобов'язані, вжити дієві заходи, ще до цього випадку!!!…
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13.07.2025 17:04 Відповісти
Винесли за допомогою шахедів наш радар в Чернігівській області.
Це звичайно цікаве рішення у наших. Стали посеред поля, жодних намагань маскування. Стояли схоже довго, раз їх срисувала зала та підняли два шахеда. Не видно жодного спостерігача та охорони
https://x.com/WarVehicle/status/1944324430546575387
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13.07.2025 17:08 Відповісти
В армії головне паралельно,пердикулярно,підстрижено і покрашено,нікуди воно так і не поділось.Скільки людей загинуло під час шикування і всерівно можно звіряти по них годинник в постійному місці.
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13.07.2025 17:15 Відповісти
 
 