Ворожий БпЛА влучив в об’єкт критичної інфраструктури в Сумах: частина міста залишилася без світла

Протягом дня 13 липня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан.