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Росіяни вдарили з РСЗВ по Середино-Будській громаді на Сумщині: поранено чоловіка
Російські війська сьогодні, 13 липня, продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під вогнем – Середино-Будська громада. Попередньо, ворог застосував РСЗВ. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний місцевий мешканець.
Пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомлені.
Зазначається, що наслідки атаки уточнюються. На місці працюють профільні служби.
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