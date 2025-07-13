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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни вдарили з РСЗВ по Середино-Будській громаді на Сумщині: поранено чоловіка

РФ обстріляла Недригайлів на Сумщині 9 липня 2025 року

Російські війська сьогодні, 13 липня, продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під вогнем – Середино-Будська громада. Попередньо, ворог застосував РСЗВ. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний місцевий мешканець.
Пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що наслідки атаки уточнюються. На місці працюють профільні служби.

Також дивіться: Три людини постраждали внаслідок удару РФ по Шосткинській громаді на Сумщині, двоє чоловіків - у важкому стані. ФОТОрепортаж

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обстріл (29833) Сумська область (4004) Шосткинський район (47) Середина-Буда (7)


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