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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне ударили из РСЗО по Середино-Будской громаде в Сумской области: ранен мужчина

РФ обстреляла Недригайлов в Сумской области 9 июля 2025 года

Российские войска сегодня, 13 июля, продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня под огнем - Середино-Будская громада. Предварительно, враг применил РСЗО. В результате обстрела ранения получил 50-летний местный житель.
Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия атаки уточняются. На месте работают профильные службы.

Также смотрите: Три человека пострадали в результате удара РФ по Шосткинской общине на Сумщине, двое мужчин - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28508) Сумская область (3449) Шосткинский район (46) Середина-Буда (7)


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