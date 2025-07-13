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Россияне ударили из РСЗО по Середино-Будской громаде в Сумской области: ранен мужчина
Российские войска сегодня, 13 июля, продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Сумской области.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня под огнем - Середино-Будская громада. Предварительно, враг применил РСЗО. В результате обстрела ранения получил 50-летний местный житель.
Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последствия атаки уточняются. На месте работают профильные службы.
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