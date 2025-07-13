Три человека пострадали в результате удара РФ по Шосткинской громаде в Сумской области, двое мужчин - в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеской атаки на Шосткинскую громаду в Сумской области, произошедшей вчера вечером, пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что двое мужчин - 53 и 57 лет находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Кроме того, к медикам обратилась 37-летняя пострадавшая. Ее состояние - легкое, лечение проводится амбулаторно.



В Шостке в результате атаки повреждено здание учебного заведения и около 12 частных домов. Продолжается обследование территории.

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Сообщается также, что работает штаб по ликвидации последствий. Людям оказывается помощь.



