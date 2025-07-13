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Три человека пострадали в результате удара РФ по Шосткинской громаде в Сумской области, двое мужчин - в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате вражеской атаки на Шосткинскую громаду в Сумской области, произошедшей вчера вечером, пострадали три человека.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что двое мужчин - 53 и 57 лет находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, к медикам обратилась 37-летняя пострадавшая. Ее состояние - легкое, лечение проводится амбулаторно.
В Шостке в результате атаки повреждено здание учебного заведения и около 12 частных домов. Продолжается обследование территории.
Сообщается также, что работает штаб по ликвидации последствий. Людям оказывается помощь.
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... знищення одного з основних підприємств оборонного значення на території Сумської області в момент технологічної перезміни персоналу. Хто і куди забрав звідти засоби ППО очевидно буде брехати новий міністр.