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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Три людини постраждали внаслідок удару РФ по Шосткинській громаді на Сумщині, двоє чоловіків - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожої атаки на Шосткинську громаду в Сумській області, що сталася учора ввечері, постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що двоє чоловіків – 53 та 57 років перебувають у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, до медиків звернулася 37-річна постраждала. Її стан – легкий, лікування проводиться амбулаторно.

У Шостці внаслідок атаки пошкоджена будівля навчального закладу та близько 12 приватних будинків. Триває обстеження території.

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Удар РФ по Шосткинській громаді

Повідомляється також, що працює штаб із ліквідації наслідків. Людям надається допомога.

Удар РФ по Шосткинській громаді
Удар РФ по Шосткинській громаді

Автор: 

обстріл (29833) Сумська область (4004) Шостка (61) Шосткинський район (47)


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https://x.com/FranzMaser/status/1944190836448633041https://x.com/FranzMaser/status/1944190836448633041

... знищення одного з основних підприємств оборонного значення на території Сумської області в момент технологічної перезміни персоналу. Хто і куди забрав звідти засоби ППО очевидно буде брехати новий міністр.
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13.07.2025 11:52 Відповісти
 
 