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Три людини постраждали внаслідок удару РФ по Шосткинській громаді на Сумщині, двоє чоловіків - у важкому стані. ФОТОрепортаж
Унаслідок ворожої атаки на Шосткинську громаду в Сумській області, що сталася учора ввечері, постраждали троє людей.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що двоє чоловіків – 53 та 57 років перебувають у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Крім того, до медиків звернулася 37-річна постраждала. Її стан – легкий, лікування проводиться амбулаторно.
У Шостці внаслідок атаки пошкоджена будівля навчального закладу та близько 12 приватних будинків. Триває обстеження території.
Повідомляється також, що працює штаб із ліквідації наслідків. Людям надається допомога.
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... знищення одного з основних підприємств оборонного значення на території Сумської області в момент технологічної перезміни персоналу. Хто і куди забрав звідти засоби ППО очевидно буде брехати новий міністр.