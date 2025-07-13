Три людини постраждали внаслідок удару РФ по Шосткинській громаді на Сумщині, двоє чоловіків - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожої атаки на Шосткинську громаду в Сумській області, що сталася учора ввечері, постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що двоє чоловіків – 53 та 57 років перебувають у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога.



Крім того, до медиків звернулася 37-річна постраждала. Її стан – легкий, лікування проводиться амбулаторно.



У Шостці внаслідок атаки пошкоджена будівля навчального закладу та близько 12 приватних будинків. Триває обстеження території.

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Повідомляється також, що працює штаб із ліквідації наслідків. Людям надається допомога.



