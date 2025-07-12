227 1
Окупанти атакували безпілотниками Сумщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
Пізно ввечері суботи, 12 липня, російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області.
Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення. Наслідки уточнюються", - сказано в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар12.07.2025 23:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль