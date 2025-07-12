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Новини Обстріли Сумщини
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Окупанти атакували безпілотниками Сумщину: є влучання по цивільній інфраструктурі

шахеди

Пізно ввечері суботи, 12 липня, російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області.

Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення. Наслідки уточнюються", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Зранку ворог завдав декількох ударів по Сумській громаді. Протягом доби найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах

Автор: 

обстріл (29807) Сумська область (4002) Шосткинський район (46)


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Около 10 шахедов и 2 ракеты/КАБа... Было страшновато.
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12.07.2025 23:26 Відповісти
 
 