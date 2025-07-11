Зранку ворог завдав декількох ударів по Сумській громаді. Протягом доби найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах

Вранці 11 липня росіяни атакували територію Сумської громади декількома ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 5:00 протягом 15 хвилин атакував Сумську громаду шістьма безпілотниками. Є пошкодження нежитлових приміщень. Триває обстеження. Наразі без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області, повідомили у Сумській ОВА.

У Садівській громаді внаслідок російських обстрілів поранено 2 місцеві жителі (1990 р.н. та 1991 р.н.). Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:

майже 40 скидань ВОГ з БпЛА;

25 ударів РСЗВ;

15 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари НАР по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю;

у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Миколаївській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

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