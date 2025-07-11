Утром враг нанес несколько ударов по Сумской громаде. В течение суток больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах

Утром 11 июля россияне атаковали территорию Сумской громады несколькими ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

"Около 5:00 в течение 15 минут атаковал Сумскую громаду шестью беспилотниками. Есть повреждения нежилых помещений. Продолжается обследование. Пока без пострадавших", - говорится в сообщении.

В течение суток российские войска совершили почти 120 обстрелов по 32 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области, сообщили в Сумской ОВА.

В Садовской громаде в результате российских обстрелов ранены 2 местных жителя (1990 г.р. и 1991 г.р.). Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БПЛА и РСЗО:

почти 40 сбросов ВОГ с БПЛА;

25 ударов РСЗО;

15 ударов КАБов.

Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА и ракетные удары НАР по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской громаде повреждены 7 частных жилых домов, административное здание, нежилое здание;

в Лебединской громаде повреждено нежилое помещение;

в Николаевской громаде поврежден частный жилой дом;

в Сумской громаде повреждены нежилые помещения.

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