Враг утром атаковал Харьков беспилотниками: попадание в жилую застройку, есть пострадавшие (обновлено)

Утром 11 июля российские захватчики атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Отмечается, что около 05:35 враг нанес удар, предварительно БПЛА типа "шахед", по Салтовскому району города. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор.

Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы - площадь пожара около 20 кв.м.

По информации Терехова, также враг ударил по центру города, в район жилой застройки.Пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания.

По состоянию на 6:50 известно о трех пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова.

"Утренными взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами. Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение. К счастью, никто из них не пострадал", - заявил Терехов.

По состоянию на 7:45 количество пострадавших после утренних обстрелов города возросло до девяти .

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