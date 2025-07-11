Ворог зранку атакував Харків безпілотниками: влучання у житлову забудову, є постраждалі (оновлено)
Зранку 11 липня російські загарбники атакували Харків ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Зазначається, що близько 05:35 ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу "шахед", по Салтівському району міста. Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.
Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м.
За інформацією Терехова, також ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Постраждав працюючий медичний заклад - за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.
Станом на 6:50 відомо про трьох постраждалих, внаслідок ранкового обстрілу Харкова.
"Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав", - заявив Терехов.
Станом на 7:45 до девʼяти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста.
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