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Новини Обстріл Харкова
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Ворог зранку атакував Харків безпілотниками: влучання у житлову забудову, є постраждалі (оновлено)

шахеди

Зранку 11 липня російські загарбники атакували Харків ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Зазначається, що близько 05:35 ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу "шахед", по Салтівському району міста. Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.

Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м.

За інформацією Терехова, також ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Постраждав працюючий медичний заклад - за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.

Станом на 6:50 відомо про трьох постраждалих, внаслідок ранкового обстрілу Харкова.

"Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав", - заявив Терехов.

Станом на 7:45 до девʼяти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста.

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обстріл (29833) Харків (5779) Харківська область (1275) Харківський район (435)


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