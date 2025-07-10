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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Посольство Ватикану в Києві постраждало внаслідок атаки РФ. ФОТО

Унаслідок російської атаки по Україні в ніч на 10 липня зазнало незначних пошкоджень посольство Ватикану в Києві.

Про це повідомив посол Святого Престолу Вісвальдас Кульбокас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

За його словами, під час масованої атаки РФ на Київ пошкоджень зазнали приміщення Апостольської Нунціатури.

"Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків", - сказав нунцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Норвегії Стьоре засудив обстріл Києва: Росія інтенсифікує війну тоді, коли світ говорить про мир

Київ обстріл 10 липня - пошкоджено посольство Ватикану

Кульбокас розповів, що дипломати Святого Престолу особисто чули вибухи неподалік посольства і бачили пошкоджені цивільні будівлі за кількадесят метрів.

"Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення. Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети", - сказав він.

У Ватикані додали, що внаслідок російської атаки на столицю ніхто зі співробітників не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлю Київської митниці. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами й балістикою. Є загиблі та поранені.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ було пошкоджено приміщення "5 каналу" та будівлю Київської митниці

Автор: 

Ватикан (168) Київ (19855) обстріл (29775) посольство (951) Повітряні атаки на Київ (883)


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Удивительно. С их-то крышей...
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10.07.2025 21:56 Відповісти
Погано богу моляться
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10.07.2025 21:57 Відповісти
Там моляться Золотому теля.
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10.07.2025 22:14 Відповісти
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10.07.2025 22:00 Відповісти
Ого. У Ватикану навіть посольства є. Не знав, щоправда ніколи й не цікавився. Напевно сумарно у всіх посольствах по світу мешкає більше громадян Ватикану аніж у самому Ватикані.
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10.07.2025 22:01 Відповісти
Як шо ви кіянин то це за будинком Хрущьова та біля дому де мешкає (мешкав) Г. Крічевський.
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10.07.2025 22:16 Відповісти
Не киянин. Дуже здивований що країна із населенням 800 осіб (тільки що уточнив) ще й має посольства.
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10.07.2025 22:19 Відповісти
 
 