Пошкоджено приміщення "5 каналу" внаслідок масованого удару РФ по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної масованої атаки на Київ було пошкоджено приміщення "5 каналу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

"Всі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, не постраждали. Відновлювальні роботи тривають, розраховуємо на якнайшвидше повернення до роботи", - зазначили в компанії.

Через пошкодження неможливо оперативно відновити мовлення - ані в телевізійному етері, ані в YouTube.









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Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.

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