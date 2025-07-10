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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Пошкоджено приміщення "5 каналу" внаслідок масованого удару РФ по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної масованої атаки на Київ було пошкоджено приміщення "5 каналу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

"Всі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, не постраждали. Відновлювальні роботи тривають, розраховуємо на якнайшвидше повернення до роботи", - зазначили в компанії.

Через пошкодження неможливо оперативно відновити мовлення - ані в телевізійному етері, ані в YouTube. 

Через удар по Києву пошкоджено офіс "5 каналу"
Через удар по Києву пошкоджено офіс "5 каналу"
Через удар по Києву пошкоджено офіс "5 каналу"
Через удар по Києву пошкоджено офіс "5 каналу"

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Через удар по Києву пошкоджено офіс "5 каналу"
Через удар по Києву пошкоджено офіс "5 каналу"
Через удар по Києву пошкоджено офіс "5 каналу"
Через удар по Києву пошкоджено офіс "5 каналу"

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.

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Автор: 

Київ (19855) обстріл (29775) ЗМІ (1372)


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Топ коментарі
+16
Тримайтесь, Пь'ятий !

.
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10.07.2025 10:53 Відповісти
+8
Добре шо не загорілося нічого - бо залили б усе водою к ****
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10.07.2025 11:00 Відповісти
+8
Єрмаки-подоляки дали координати кацапам. П'ятий - ми з тобою!!!
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10.07.2025 11:18 Відповісти
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Зате ьомбосховище розраховане на пряме попадання тактичного заряду.
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10.07.2025 10:51 Відповісти
Порох не собачі будки будує !

Гетьман !
.
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10.07.2025 10:54 Відповісти
аяяй з самого ранку бухий
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10.07.2025 11:40 Відповісти
поздоровляю !
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10.07.2025 12:00 Відповісти
Ти відучора зареєструвалося на сайті, щоб па багатаму камєнтіравать !?
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10.07.2025 10:53 Відповісти
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10.07.2025 10:55 Відповісти
Тримайтесь, Пь'ятий !

.
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10.07.2025 10:53 Відповісти
Якщо ви знаєте де той канал розташован , то розумієте що били не по ньому .
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10.07.2025 10:57 Відповісти
але попали не в кізлафон, що характерно

.
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10.07.2025 12:01 Відповісти
І клуб де риги відпочивають теж цел
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10.07.2025 12:06 Відповісти
для цього в нього є ціла зграя, підручних виродків! Безугла зелена зрадіє
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10.07.2025 11:05 Відповісти
Добре шо не загорілося нічого - бо залили б усе водою к ****
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10.07.2025 11:00 Відповісти
Чекаємо відповідь по останкіно, якщо відповіді не буде - Зельцман - громадянин рф.
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10.07.2025 11:03 Відповісти
ок.ты питицию создал или просто здесь перднул?
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10.07.2025 11:51 Відповісти
Єрмаки-подоляки дали координати кацапам. П'ятий - ми з тобою!!!
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10.07.2025 11:18 Відповісти
так ты зараз там допомогаеш?
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10.07.2025 11:42 Відповісти
Ви мали на увазі лайно - шмарафон і фрідом на російській мові і за бюджетні гроші?
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10.07.2025 11:29 Відповісти
Ну, слава Богу, 5 канал це не єдині новини, не Г+Г і не Фрідом
Тримайтеся!
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10.07.2025 11:30 Відповісти
5 канал це не єдині новини??
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10.07.2025 11:35 Відповісти
Спільний марафон (Єдині новини) транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах.

Його створюють медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.

 Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема 5 канал та Прямий, не беруть участі в спільному проєкті та транслюють власний марафон.
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10.07.2025 11:46 Відповісти
Згідно з рішенням РНБО цифрове телебачення підпорядковується державі.

Відтак усі телеканали мають транслювати спільний марафон.

Відповідні укази підписав Володимир Зеленський
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10.07.2025 11:49 Відповісти
Витрати на телемарафон «Єдині новини» у 2025 році перевищать 700 млн грн!

Водночас, враховуючи видатки на телемарафон «Freeдом», виробникам контенту для обох марафонів заплатили

з державного бюджету 2,01 млрд грн!!!

Ці телеканали - не єдині учасники телемарафонів. Державний «Парламентський телеканал Рада» також виробляє контент, але замовляє його у приватної компанії «Кінокіт».

Власниця «Кінокіт» Юлія Дроздова є випускницею Української кіношколи, заснованої дружиною Кирила Тимошенка - колишнього заступника голови Офісу президента.
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10.07.2025 11:58 Відповісти
Ось і порахуйте скільки зброї можна купити для ЗСУ замість оцих "спільних", підлеглих ОПі балаболів
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10.07.2025 12:08 Відповісти
А в марафон не попали?!
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10.07.2025 12:23 Відповісти
 
 