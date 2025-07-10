Пошкоджено приміщення "5 каналу" внаслідок масованого удару РФ по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної масованої атаки на Київ було пошкоджено приміщення "5 каналу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".
"Всі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, не постраждали. Відновлювальні роботи тривають, розраховуємо на якнайшвидше повернення до роботи", - зазначили в компанії.
Через пошкодження неможливо оперативно відновити мовлення - ані в телевізійному етері, ані в YouTube.
Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.
Топ коментарі
+16 Алекс Мышкевич
показати весь коментар10.07.2025 10:53 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
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+8 Поділля16
показати весь коментар10.07.2025 11:18 Відповісти Посилання
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Його створюють медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.
Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема 5 канал та Прямий, не беруть участі в спільному проєкті та транслюють власний марафон.
Відтак усі телеканали мають транслювати спільний марафон.
Відповідні укази підписав Володимир Зеленський
Водночас, враховуючи видатки на телемарафон «Freeдом», виробникам контенту для обох марафонів заплатили
з державного бюджету 2,01 млрд грн!!!
Ці телеканали - не єдині учасники телемарафонів. Державний «Парламентський телеканал Рада» також виробляє контент, але замовляє його у приватної компанії «Кінокіт».
Власниця «Кінокіт» Юлія Дроздова є випускницею Української кіношколи, заснованої дружиною Кирила Тимошенка - колишнього заступника голови Офісу президента.