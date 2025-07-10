Доба на Донеччині: дев’ять людей загинули, ще 10 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів Донеччини. Під ворожим вогнем опинилися три райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

П’ятеро поранених – у Добропіллі, яке з ранку до ночі перебувало під атакою ворожих дронів. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, магазин, торговельний кіоск, АЗС, автомийка, залізнична інфраструктура, 11 цивільних авто.

У Шахівській громаді пошкоджено 11 будинків: 6 у Заповідному, 4 у Володимирівці, 1 у Новотроїцькому.

По автошляху біля Родинського ворог вдарив FPV-дроном по двох легкових авто, в яких перебували люди. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб: 1 жінка, 2 чоловіки, стать двох загиблих не встановлено. Анкетні дані загиблих встановлюються. Знищено 2 автівки Део Ланос.

О 12:30 росіяни обстріляли південну частину Покровська. Внаслідок ворожої атаки жінка 1971 року народження дістала осколкові поранення тулуба, передньої черевної стінки, кінцівок з ампутацією лівої руки.

Крім того, встановлено інформацію про одну загиблу цивільну особу та одну поранену в Родинському внаслідок російської атаки на цивільне авто 8 липня.

Краматорський район

В Олексієво-Дружківці пошкоджено 2 будинки і газогін. По Костянтинівці росіяни завдали 11 ударів авіабомбами та дронами – вбили 4 людей, ще двох поранили. Пошкоджено 22 приватних будинки, заклад освіти, підприємство, магазин, спортзал, об’єкт критичної інфраструктури, 2 цивільних авто.

В Іванопіллі пошкоджено 32 будинки, у Предтечиному — 11.

Бахмутський район

Дві цивільні особи постраждали в Сіверську, пошкоджено цивільне авто.

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