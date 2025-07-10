Цієї ночі ворог використав 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Харківщина.

"На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що це свідчить про нарощування терору Росією.

"Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні, 210 липня, говоритиме з партнерами зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - додав президент.

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