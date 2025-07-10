Цієї ночі ворог використав 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Харківщина.
"На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що це свідчить про нарощування терору Росією.
"Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що сьогодні, 210 липня, говоритиме з партнерами зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.
"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - додав президент.
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Іменно "перестать стрєлять" обіцяла буба попершись на вибори. Які претензії?
В якій п'ятирічці будемо?
Швиденько вивозити на потенційну ціль і обстріл відміняється!
Статис #б#ний! 🤬
і скумбрію по 8 не забув , яка закликала здавати позиції ЗСУ
Продовжують потужно,
Брехати «слуги» дружно.
Про довгий їх «Нептун»,
******* гундос - брехун.
«Нептун» -дитя «бариги»,
Не ваш він слугориги!
Ваш сьомий рік Гундос
Все бреше нам барбос!
Є в Зелі «Цар-ракети»,
Потужні не макети.
Це Юзік на параді,
Й Стефанчуки у Раді.
А Васька Вірастюк?
Й «Анал-Табу» Piszduk?
Це не прості ракети,
Балістика й касети!!!
09.07.2026
Анатолій Березенський
Партнерам треба бути швидшими..."
А чому про себе не написав? Чому знову всі повинні, крім команди потужних менеджерів?
Де твоє прискорення з ракетами, дронами та ін?