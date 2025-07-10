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Новини Обстріли України
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Цієї ночі ворог використав 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Харківщина.

"На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що це свідчить про нарощування терору Росією.

"Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні, 210 липня, говоритиме з партнерами  зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - додав президент.

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Обстріл 10 липня
Обстріл 10 липня
Обстріл 10 липня
Обстріл 10 липня
Обстріл 10 липня

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) обстріл (29775)


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Топ коментарі
+18
Співчуття це те що ти можеш?Де твої анонсовані "Пекло",балістичні ракети,"Рій дронів"?Ти брешеш.Так як і в "Великому будівництві" крали,то тепер крадете в квадраті
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10.07.2025 10:27 Відповісти
+17
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10.07.2025 10:25 Відповісти
+15
Пішов ти на*уй 🤡 !
Статис #б#ний! 🤬
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10.07.2025 10:28 Відповісти
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Тим часом віслюк у Ватикані причащався.
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10.07.2025 10:24 Відповісти
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10.07.2025 10:25 Відповісти
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10.07.2025 10:56 Відповісти
Кстаті да.
Іменно "перестать стрєлять" обіцяла буба попершись на вибори. Які претензії?
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10.07.2025 11:46 Відповісти
На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати Джерело: https://censor.net/ua/p3562496

В якій п'ятирічці будемо?
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10.07.2025 10:26 Відповісти
так давно вже - зельоні відосики страшна відповідь)
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10.07.2025 10:28 Відповісти
В следующій семирічці пересидента
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10.07.2025 10:31 Відповісти
210 липня
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10.07.2025 10:51 Відповісти
Співчуття це те що ти можеш?Де твої анонсовані "Пекло",балістичні ракети,"Рій дронів"?Ти брешеш.Так як і в "Великому будівництві" крали,то тепер крадете в квадраті
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10.07.2025 10:27 Відповісти
А можна гундоса із Кабміном використовувати як ППО?
Швиденько вивозити на потенційну ціль і обстріл відміняється!
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10.07.2025 10:27 Відповісти
Треба!! Розвезти та прикувати посеред міст, селищ!!
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10.07.2025 11:29 Відповісти
Зелі з Італії краще бачиться шо твориться в Україні - нігуя собі
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10.07.2025 10:27 Відповісти
Пішов ти на*уй 🤡 !
Статис #б#ний! 🤬
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10.07.2025 10:28 Відповісти
Говорив: «Я не політик». Ми не повірили. А дарма.
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10.07.2025 10:30 Відповісти
Проблеми з нюховими рецепторами? Хіба не відчувався сморід цього лайна, ще коли з нього ліпили «артиста»?
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10.07.2025 10:37 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4013127-zelenskij-pribuv-do-italii.html Зеленський прибув до Італії
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10.07.2025 10:34 Відповісти
дякую. поригав.

і скумбрію по 8 не забув , яка закликала здавати позиції ЗСУ
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10.07.2025 10:36 Відповісти
Замість того, щоб навести лад в країні, об'єднатися з Порошенко, змінити Головкома, не втручатися в роботу БЕБ, посилити оборону, призначити дипломованих дипломатів, а не непотріб, - він пише відосики, які дратують.
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10.07.2025 10:36 Відповісти
Один і той самий коментар після кожного обстрілу України. Зєбіл смердючий, що ти зробив щоб ракети полетіли на Мацкву у відповідь?
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10.07.2025 10:41 Відповісти
Считающий президент - гордость страны.
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10.07.2025 10:42 Відповісти
Хрипатий ослюк.
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10.07.2025 10:42 Відповісти
це називається-"як батько наш "зелений "з Києва втікає, куйло ,на Київ смерть пускає.
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10.07.2025 10:44 Відповісти
Наріде 73%, ви вибирали Гундоса Потужного для того, щоб вам розповідав, скільки сьогодні на ваші голови і голови ваших дітей впало ракет і дронів? Можливо ви вибрали Гундоса Брехливого для того, щоб він закінчив війну як обіцяв, а ні - то йшов геть, щоб війну закінчувуали ті, що знають як це робити? Чи ви вибрали гниду, яка присмокталася до тіла України і буде користуватися її соком(грошима) до її смерті? Де 3000 балістичних ракет "довгих" і "торвстих " "Нептунів"???
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10.07.2025 10:48 Відповісти
Та заспокойтесь! За оце голосувало 40-43%. І ці кретини давно за кордоном.
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10.07.2025 11:32 Відповісти
Та спокійний я як слон. Дякую 73% що вибрали те, що вибрали у 2019 році, а вибрали свою смерть.
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10.07.2025 12:28 Відповісти
«НЕПТУН»

Продовжують потужно,
Брехати «слуги» дружно.
Про довгий їх «Нептун»,
******* гундос - брехун.

«Нептун» -дитя «бариги»,
Не ваш він слугориги!
Ваш сьомий рік Гундос
Все бреше нам барбос!

Є в Зелі «Цар-ракети»,
Потужні не макети.
Це Юзік на параді,
Й Стефанчуки у Раді.

А Васька Вірастюк?
Й «Анал-Табу» Piszduk?
Це не прості ракети,
Балістика й касети!!!
09.07.2026
Анатолій Березенський
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10.07.2025 10:52 Відповісти
"Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями...
Партнерам треба бути швидшими..."

А чому про себе не написав? Чому знову всі повинні, крім команди потужних менеджерів?
Де твоє прискорення з ракетами, дронами та ін?
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10.07.2025 10:54 Відповісти
О, нарешті потужний відосик від гундосого..... 😡😡😡
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10.07.2025 10:56 Відповісти
потужне збільшення тиску з Італії
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10.07.2025 11:05 Відповісти
Как только массовый обстрел - гундосик за кордоном! "Соупадение"
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10.07.2025 11:05 Відповісти
Translator

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10.07.2025 11:08 Відповісти
Рашиський терор проти мирного населення ,тому тільки ліквідація рашиського терористичного режиму на чолі з світовим злочинцем путіном зупинить це жахіття ,на жаль відповіді по рашистах немає ,влада бездіяльна.
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10.07.2025 11:17 Відповісти
там хтось в сша збирався мацкву бамбіть, то може вже час
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10.07.2025 11:22 Відповісти
Бауратіна, скажи , а скільки дронів і ракет полетіло сьогодні у мордор?
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10.07.2025 12:19 Відповісти
 
 