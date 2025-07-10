Этой ночью враг использовал 18 ракет, в том числе баллистические, и около 400 ударных дронов, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - "шахеды".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина и Харьковщина.
"К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых", - сказал президент.
Зеленский отметил, что это свидетельствует о наращивании террора Россией.
"Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", - сказал президент.
Зеленский отметил, что сегодня, 10 июля, будет говорить с партнерами в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.
"Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - добавил президент.
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В якій п'ятирічці будемо?
Швиденько вивозити на потенційну ціль і обстріл відміняється!
Статис #б#ний! 🤬
і скумбрію по 8 не забув , яка закликала здавати позиції ЗСУ
Продовжують потужно,
Брехати «слуги» дружно.
Про довгий їх «Нептун»,
******* гундос - брехун.
«Нептун» -дитя «бариги»,
Не ваш він слугориги!
Ваш сьомий рік Гундос
Все бреше нам барбос!
Є в Зелі «Цар-ракети»,
Потужні не макети.
Це Юзік на параді,
Й Стефанчуки у Раді.
А Васька Вірастюк?
Й «Анал-Табу» Piszduk?
Це не прості ракети,
Балістика й касети!!!
09.07.2026
Анатолій Березенський
Партнерам треба бути швидшими..."
А чому про себе не написав? Чому знову всі повинні, крім команди потужних менеджерів?
Де твоє прискорення з ракетами, дронами та ін?