Этой ночью враг использовал 18 ракет, в том числе баллистические, и около 400 ударных дронов, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - "шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина и Харьковщина.

"К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых", - сказал президент.

Зеленский отметил, что это свидетельствует о наращивании террора Россией.

"Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", - сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня, 10 июля, будет говорить с партнерами в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.

"Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - добавил президент.

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