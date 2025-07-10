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Новости Обстрелы Украины
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Этой ночью враг использовал 18 ракет, в том числе баллистические, и около 400 ударных дронов, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - "шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина и Харьковщина.

"К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых", - сказал президент.

Зеленский отметил, что это свидетельствует о наращивании террора Россией.

"Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", - сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня, 10 июля, будет говорить с партнерами в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.

"Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия массированного удара по Киеву: в 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. ФОТОрепортаж

Обстрел 10 июля
Обстрел 10 июля
Обстрел 10 июля
Обстрел 10 июля
Обстрел 10 июля

Автор: 

Зеленский Владимир (21183) обстрел (28450)


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Топ комментарии
+16
Співчуття це те що ти можеш?Де твої анонсовані "Пекло",балістичні ракети,"Рій дронів"?Ти брешеш.Так як і в "Великому будівництві" крали,то тепер крадете в квадраті
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10.07.2025 10:27 Ответить
+14
Пішов ти на*уй 🤡 !
Статис #б#ний! 🤬
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10.07.2025 10:28 Ответить
+13
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10.07.2025 10:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тим часом віслюк у Ватикані причащався.
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10.07.2025 10:24 Ответить
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10.07.2025 10:25 Ответить
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10.07.2025 10:56 Ответить
На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати Джерело: https://censor.net/ua/p3562496

В якій п'ятирічці будемо?
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10.07.2025 10:26 Ответить
так давно вже - зельоні відосики страшна відповідь)
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10.07.2025 10:28 Ответить
В следующій семирічці пересидента
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10.07.2025 10:31 Ответить
210 липня
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10.07.2025 10:51 Ответить
Співчуття це те що ти можеш?Де твої анонсовані "Пекло",балістичні ракети,"Рій дронів"?Ти брешеш.Так як і в "Великому будівництві" крали,то тепер крадете в квадраті
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10.07.2025 10:27 Ответить
А можна гундоса із Кабміном використовувати як ППО?
Швиденько вивозити на потенційну ціль і обстріл відміняється!
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10.07.2025 10:27 Ответить
Треба!! Розвезти та прикувати посеред міст, селищ!!
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10.07.2025 11:29 Ответить
Зелі з Італії краще бачиться шо твориться в Україні - нігуя собі
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10.07.2025 10:27 Ответить
Пішов ти на*уй 🤡 !
Статис #б#ний! 🤬
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10.07.2025 10:28 Ответить
Говорив: «Я не політик». Ми не повірили. А дарма.
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10.07.2025 10:30 Ответить
Проблеми з нюховими рецепторами? Хіба не відчувався сморід цього лайна, ще коли з нього ліпили «артиста»?
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10.07.2025 10:37 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4013127-zelenskij-pribuv-do-italii.html Зеленський прибув до Італії
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10.07.2025 10:34 Ответить
дякую. поригав.

і скумбрію по 8 не забув , яка закликала здавати позиції ЗСУ
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10.07.2025 10:36 Ответить
Замість того, щоб навести лад в країні, об'єднатися з Порошенко, змінити Головкома, не втручатися в роботу БЕБ, посилити оборону, призначити дипломованих дипломатів, а не непотріб, - він пише відосики, які дратують.
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10.07.2025 10:36 Ответить
Один і той самий коментар після кожного обстрілу України. Зєбіл смердючий, що ти зробив щоб ракети полетіли на Мацкву у відповідь?
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10.07.2025 10:41 Ответить
Считающий президент - гордость страны.
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10.07.2025 10:42 Ответить
Хрипатий ослюк.
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10.07.2025 10:42 Ответить
це називається-"як батько наш "зелений "з Києва втікає, куйло ,на Київ смерть пускає.
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10.07.2025 10:44 Ответить
Наріде 73%, ви вибирали Гундоса Потужного для того, щоб вам розповідав, скільки сьогодні на ваші голови і голови ваших дітей впало ракет і дронів? Можливо ви вибрали Гундоса Брехливого для того, щоб він закінчив війну як обіцяв, а ні - то йшов геть, щоб війну закінчувуали ті, що знають як це робити? Чи ви вибрали гниду, яка присмокталася до тіла України і буде користуватися її соком(грошима) до її смерті? Де 3000 балістичних ракет "довгих" і "торвстих " "Нептунів"???
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10.07.2025 10:48 Ответить
Та заспокойтесь! За оце голосувало 40-43%. І ці кретини давно за кордоном.
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10.07.2025 11:32 Ответить
«НЕПТУН»

Продовжують потужно,
Брехати «слуги» дружно.
Про довгий їх «Нептун»,
******* гундос - брехун.

«Нептун» -дитя «бариги»,
Не ваш він слугориги!
Ваш сьомий рік Гундос
Все бреше нам барбос!

Є в Зелі «Цар-ракети»,
Потужні не макети.
Це Юзік на параді,
Й Стефанчуки у Раді.

А Васька Вірастюк?
Й «Анал-Табу» Piszduk?
Це не прості ракети,
Балістика й касети!!!
09.07.2026
Анатолій Березенський
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10.07.2025 10:52 Ответить
"Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями...
Партнерам треба бути швидшими..."

А чому про себе не написав? Чому знову всі повинні, крім команди потужних менеджерів?
Де твоє прискорення з ракетами, дронами та ін?
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10.07.2025 10:54 Ответить
О, нарешті потужний відосик від гундосого..... 😡😡😡
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10.07.2025 10:56 Ответить
потужне збільшення тиску з Італії
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10.07.2025 11:05 Ответить
Как только массовый обстрел - гундосик за кордоном! "Соупадение"
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10.07.2025 11:05 Ответить
Translator

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10.07.2025 11:08 Ответить
Рашиський терор проти мирного населення ,тому тільки ліквідація рашиського терористичного режиму на чолі з світовим злочинцем путіном зупинить це жахіття ,на жаль відповіді по рашистах немає ,влада бездіяльна.
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10.07.2025 11:17 Ответить
там хтось в сша збирався мацкву бамбіть, то може вже час
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10.07.2025 11:22 Ответить
 
 