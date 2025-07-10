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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Последствия массированного удара по Киеву: в 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Подольском районе погибли две женщины 68-летняя жительница столицы и - 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.

На местах ударов сразу развернули оперативные штабы", - отметил Клименко

В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействованы около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников.

Полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления рф, помогают эвакуировать людей.

Также ограничено движение транспорта на таких улицах:

  • Волновахская (от бульв. Вацлава Гавела);
  • Козелецкая (от ул. Николая Василенко);
  • Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николая Пимоненко);
  • Юрия Ильенко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского);
  • Алексея Тихого (от переулка Чугуевского до ул. Грушецкой).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 22-летняя капрал полиции погибла в результате российского удара по Киеву. ФОТОрепортаж

Обстрел Киева: в городе перекрыты сразу несколько улиц, троллейбусы ходят с ограничениями
Обстрел Киева: в городе перекрыты сразу несколько улиц, троллейбусы ходят с ограничениями
Обстрел Киева: в городе перекрыты сразу несколько улиц, троллейбусы ходят с ограничениями
Обстрел Киева: в городе перекрыты сразу несколько улиц, троллейбусы ходят с ограничениями
Обстрел Киева: в городе перекрыты сразу несколько улиц, троллейбусы ходят с ограничениями
Обстрел Киева: в городе перекрыты сразу несколько улиц, троллейбусы ходят с ограничениями

Автор: 

Киев (25843) обстрел (28450) Воздушные атаки на Киев (820)


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Топ комментарии
+23
Ніколи! Бо масква це його улюблене місто. Воно, смикаючись на красной площі заявляло, що "вас бандєровцев нє далюбліваю".
Йшов 41 день війни:
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10.07.2025 08:52 Ответить
+16
Коли запалає мацква та спб !?!?
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10.07.2025 08:42 Ответить
+15
10 млн. дронів-"от вінта". 3000 балістичних ракет-на старт. Умєров чекати не любить.
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10.07.2025 08:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Коли запалає мацква та спб !?!?
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10.07.2025 08:42 Ответить
10 млн. дронів-"от вінта". 3000 балістичних ракет-на старт. Умєров чекати не любить.
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10.07.2025 08:45 Ответить
Тормоз той умеров, причому - конкретний(((
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10.07.2025 09:02 Ответить
тормоз???
діверсант та підкацапник!
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10.07.2025 10:38 Ответить
Ніколи! Бо масква це його улюблене місто. Воно, смикаючись на красной площі заявляло, що "вас бандєровцев нє далюбліваю".
Йшов 41 день війни:
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10.07.2025 08:52 Ответить
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10.07.2025 09:03 Ответить
Я не можу натиснути "Мені подобається". Бо від цієї істоти мене нудить і я її ненавиджу. Тому, в підтримку коменту Alex G. залишу тут цей текст.
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10.07.2025 10:22 Ответить
а таки видалили ..цензор видалив свою ж статтю
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10.07.2025 10:23 Ответить
Ну... Цензор, мабуть, теж хоче поки що жити
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10.07.2025 10:29 Ответить
ну в цілому так .. єдиний сайт де ще якось можна щось сказати проти зельоних гнид
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10.07.2025 11:12 Ответить
Це ж не просто так по всіх каналах говорять, що війна почалася 2022, а не 2014.
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10.07.2025 09:41 Ответить
Багато чого пишуть. Я читав, що війна почалася з березня 2014 року в гібридній формі, а повномасштабна в лютому 2022 року.
Взагалі то, в міжнародному праві застосовується таке поняття, як агресія. В Резолюції Генеральної Асамблеї номер 3314 чітко і в повному об'ємі описано, що криється за терміном - агресія -.
Наведу статтю №3, а жирним шрифтом виділю ті чинники, которі характеризують, що московія вчинила акт агресії.

Стаття 3

Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;

b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;

e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;

f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
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10.07.2025 10:03 Ответить
На усіх каналах зверху екрану ....день війни, рахуючи від 2022 року. А ти документально обгрунтував, що війна почалася 2014 року.
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10.07.2025 10:08 Ответить
Розімію твою іронію. Екран створений в першу чергу для пересічного громадянина. Для пересічного громадянина війна починається приблизно з такого стереотипного терміну, як
"Кієв бамбілі,
Нам абявілі. ...".
якщо тобі дійсно цікаво, то прочитай докткину гібридної війни авторства начальника Генштабу ЗС масковії В. Гєрасімова.


Герасимов виклав нову теорію ведення ******** війни - вона більше схожа на хакерський злам суспільства ворога, ніж на пряму атаку. Він написав:

«Самі правила війни змінилися. Роль невійськових засобів досягнення політичних та стратегічних цілей зросла, у багатьох випадках за ефективністю вона значно перевищує навіть силу зброї. […] Усе це доповнюється прихованими військовими заходами».

Це є баченням тотальної війни, в якому політика та військове протистояння перебувають в одному діапазоні діяльності як з філософської, так і з практичної точки зору. Це партизанський підхід. Він застосовується на всіх фронтах за участю різних акторів та інструментів, наприклад, хакерів, мас-медіа, бізнесменів, витоків інформації та, звичайно, фальшивих новин. Завдяки інтернету та соціальним медіа зараз можливі операції, про які радянські фахівці з ведення психологічної війни могли лише мріяти. Можна перевертати внутрішні справи цілих країн з ніг на голову лише за допомогою інформації.
Доктрина герасимова закладає фундамент цих інструментів. Згідно з нею, невоєнні тактики - не допоміжні засоби, що йдуть за застосуванням сили, а самодостатній і навіть більш доцільний спосіб перемоги. Вони фактично і є справжньою війною.

Доктрина герасимова закладає фундамент цих інструментів. Згідно з нею, невоєнні тактики - не допоміжні засоби, що йдуть за застосуванням сили, а самодостатній і навіть більш доцільний спосіб перемоги. Вони фактично і є справжньою війною.
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10.07.2025 10:18 Ответить
Це точно, треба знищити кремль і все що рядом!!! Прохання до наших конструкторів щоб як швидше зробили ракети які зітруть цю недокраїну!!!!
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10.07.2025 10:16 Ответить
це можно без ракет
але нема яєць
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10.07.2025 10:39 Ответить
Зеленський, з помічниками ригоАНАЛІВ в урядовому кварталі, системно і щоденно, виконують Оманськи вказівки патрушева щодо ЗНИЩЕННЯ України!
Місцеві коригувальники, допомагають московським окупантам!
Але вішати їх, за такі дії, у зеленського стефанчука шмигаля та отієї дивно групи осіб з РНБОУ, на 4 році повномасштабних Убивств Українців, ніяк не виходить!! Це ж не їх убивають!! А Українців, а то таке…
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10.07.2025 09:20 Ответить
РНБО України очолює випускник академії фсб росії
Як тільки агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій виїздить з України, одразу ж масована атака на Київ.
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10.07.2025 09:33 Ответить
Непогано так "уламків" нападало...
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10.07.2025 09:44 Ответить
Коли ми почуємо в новинах.. від удара Українських бпла по мацкві повністю знищені багатоповерховий будинок???? Коли зеля???
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10.07.2025 09:47 Ответить
Ніколи бо він ставленик москви
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10.07.2025 10:06 Ответить
А Ви що -- ще сподіваєтесь, покладаєте на нього якісь надії? Дарма.
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10.07.2025 10:25 Ответить
Вся влада на конхференції у Римі. Тому "проблеми індіанців шерифа не цікавлять".
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10.07.2025 10:24 Ответить
 
 