Последствия массированного удара по Киеву: в 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Подольском районе погибли две женщины 68-летняя жительница столицы и - 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.

На местах ударов сразу развернули оперативные штабы", - отметил Клименко

В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействованы около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников.

Полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления рф, помогают эвакуировать людей.

Также ограничено движение транспорта на таких улицах:

Волновахская (от бульв. Вацлава Гавела);

Козелецкая (от ул. Николая Василенко);

Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николая Пимоненко);

Юрия Ильенко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского);

Алексея Тихого (от переулка Чугуевского до ул. Грушецкой).

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