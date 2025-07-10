Последствия массированного удара по Киеву: в 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В Подольском районе погибли две женщины 68-летняя жительница столицы и - 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.
"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.
На местах ударов сразу развернули оперативные штабы", - отметил Клименко
В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействованы около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников.
Полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления рф, помогают эвакуировать людей.
Также ограничено движение транспорта на таких улицах:
- Волновахская (от бульв. Вацлава Гавела);
- Козелецкая (от ул. Николая Василенко);
- Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николая Пимоненко);
- Юрия Ильенко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского);
- Алексея Тихого (от переулка Чугуевского до ул. Грушецкой).
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діверсант та підкацапник!
Йшов 41 день війни:
Взагалі то, в міжнародному праві застосовується таке поняття, як агресія. В Резолюції Генеральної Асамблеї номер 3314 чітко і в повному об'ємі описано, що криється за терміном - агресія -.
Наведу статтю №3, а жирним шрифтом виділю ті чинники, которі характеризують, що московія вчинила акт агресії.
Стаття 3
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
"Кієв бамбілі,
Нам абявілі. ...".
якщо тобі дійсно цікаво, то прочитай докткину гібридної війни авторства начальника Генштабу ЗС масковії В. Гєрасімова.
Герасимов виклав нову теорію ведення ******** війни - вона більше схожа на хакерський злам суспільства ворога, ніж на пряму атаку. Він написав:
«Самі правила війни змінилися. Роль невійськових засобів досягнення політичних та стратегічних цілей зросла, у багатьох випадках за ефективністю вона значно перевищує навіть силу зброї. […] Усе це доповнюється прихованими військовими заходами».
Це є баченням тотальної війни, в якому політика та військове протистояння перебувають в одному діапазоні діяльності як з філософської, так і з практичної точки зору. Це партизанський підхід. Він застосовується на всіх фронтах за участю різних акторів та інструментів, наприклад, хакерів, мас-медіа, бізнесменів, витоків інформації та, звичайно, фальшивих новин. Завдяки інтернету та соціальним медіа зараз можливі операції, про які радянські фахівці з ведення психологічної війни могли лише мріяти. Можна перевертати внутрішні справи цілих країн з ніг на голову лише за допомогою інформації.
Доктрина герасимова закладає фундамент цих інструментів. Згідно з нею, невоєнні тактики - не допоміжні засоби, що йдуть за застосуванням сили, а самодостатній і навіть більш доцільний спосіб перемоги. Вони фактично і є справжньою війною.
Доктрина герасимова закладає фундамент цих інструментів. Згідно з нею, невоєнні тактики - не допоміжні засоби, що йдуть за застосуванням сили, а самодостатній і навіть більш доцільний спосіб перемоги. Вони фактично і є справжньою війною.
але нема яєць
Місцеві коригувальники, допомагають московським окупантам!
Але вішати їх, за такі дії, у зеленського стефанчука шмигаля та отієї дивно групи осіб з РНБОУ, на 4 році повномасштабних Убивств Українців, ніяк не виходить!! Це ж не їх убивають!! А Українців, а то таке…
Як тільки агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій виїздить з України, одразу ж масована атака на Київ.