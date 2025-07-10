Наслідки масованого удару по Києву: у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. ФОТОрепортаж
У ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
У Подільському районі загинули дві жінки 68-річна мешканка столиці та – 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.
"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.
На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби", - зазначив Клименко
У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів задіяно близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.
Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину рф, допомагають евакуйовувати людей.
Також обмежено рух транспорту на таких вулицях:
- Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела);
- Козелецька (від вул. Миколи Василенка);
- Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка);
- Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського);
- Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької).
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Йшов 41 день війни:
Взагалі то, в міжнародному праві застосовується таке поняття, як агресія. В Резолюції Генеральної Асамблеї номер 3314 чітко і в повному об'ємі описано, що криється за терміном - агресія -.
Наведу статтю №3, а жирним шрифтом виділю ті чинники, которі характеризують, що московія вчинила акт агресії.
Стаття 3
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
"Кієв бамбілі,
Нам абявілі. ...".
якщо тобі дійсно цікаво, то прочитай докткину гібридної війни авторства начальника Генштабу ЗС масковії В. Гєрасімова.
Герасимов виклав нову теорію ведення ******** війни - вона більше схожа на хакерський злам суспільства ворога, ніж на пряму атаку. Він написав:
«Самі правила війни змінилися. Роль невійськових засобів досягнення політичних та стратегічних цілей зросла, у багатьох випадках за ефективністю вона значно перевищує навіть силу зброї. […] Усе це доповнюється прихованими військовими заходами».
Це є баченням тотальної війни, в якому політика та військове протистояння перебувають в одному діапазоні діяльності як з філософської, так і з практичної точки зору. Це партизанський підхід. Він застосовується на всіх фронтах за участю різних акторів та інструментів, наприклад, хакерів, мас-медіа, бізнесменів, витоків інформації та, звичайно, фальшивих новин. Завдяки інтернету та соціальним медіа зараз можливі операції, про які радянські фахівці з ведення психологічної війни могли лише мріяти. Можна перевертати внутрішні справи цілих країн з ніг на голову лише за допомогою інформації.
Доктрина герасимова закладає фундамент цих інструментів. Згідно з нею, невоєнні тактики - не допоміжні засоби, що йдуть за застосуванням сили, а самодостатній і навіть більш доцільний спосіб перемоги. Вони фактично і є справжньою війною.
Доктрина герасимова закладає фундамент цих інструментів. Згідно з нею, невоєнні тактики - не допоміжні засоби, що йдуть за застосуванням сили, а самодостатній і навіть більш доцільний спосіб перемоги. Вони фактично і є справжньою війною.
Місцеві коригувальники, допомагають московським окупантам!
Але вішати їх, за такі дії, у зеленського стефанчука шмигаля та отієї дивно групи осіб з РНБОУ, на 4 році повномасштабних Убивств Українців, ніяк не виходить!! Це ж не їх убивають!! А Українців, а то таке…
Як тільки агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій виїздить з України, одразу ж масована атака на Київ.