Наслідки масованого удару по Києву: у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. ФОТОрепортаж

У ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Подільському районі загинули дві жінки 68-річна мешканка столиці та – 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.

На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби", - зазначив Клименко

У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів задіяно близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.

Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину рф, допомагають евакуйовувати людей.

Також обмежено рух транспорту на таких вулицях:

Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела);

Козелецька (від вул. Миколи Василенка);

Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка);

Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського);

Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької).

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