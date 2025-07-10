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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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Повреждено помещение "5 канала" в результате массированного удара РФ по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ночной массированной атаки на Киев было повреждено помещение "5 канала".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Все работники, находившиеся в помещении во время ночной смены, не пострадали. Восстановительные работы продолжаются, рассчитываем на скорейшее возвращение к работе", - отметили в компании.

Из-за повреждений невозможно оперативно восстановить вещание - ни в телевизионном эфире, ни в YouTube.

В результате удара по Киеву поврежден офис "5 каналу"
В результате удара по Киеву поврежден офис "5 каналу"
В результате удара по Киеву поврежден офис "5 каналу"
В результате удара по Киеву поврежден офис "5 каналу"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Этой ночью враг использовал 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, - Зеленский. ФОТОрепортаж


В результате удара по Киеву поврежден офис "5 каналу"
В результате удара по Киеву поврежден офис "5 каналу"
В результате удара по Киеву поврежден офис "5 каналу"
В результате удара по Киеву поврежден офис "5 каналу"

Напомним, в ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: девять человек погибли, еще 10 получили ранения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25843) обстрел (28450) СМИ (3847)


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Топ комментарии
+7
Тримайтесь, Пь'ятий !

.
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10.07.2025 10:53 Ответить
+4
Добре шо не загорілося нічого - бо залили б усе водою к ****
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10.07.2025 11:00 Ответить
+3
Порох не собачі будки будує !

Гетьман !
.
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10.07.2025 10:54 Ответить
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Зате ьомбосховище розраховане на пряме попадання тактичного заряду.
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10.07.2025 10:51 Ответить
Порох не собачі будки будує !

Гетьман !
.
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10.07.2025 10:54 Ответить
аяяй з самого ранку бухий
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10.07.2025 11:40 Ответить
Ти відучора зареєструвалося на сайті, щоб па багатаму камєнтіравать !?
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10.07.2025 10:53 Ответить
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10.07.2025 10:55 Ответить
Тримайтесь, Пь'ятий !

.
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10.07.2025 10:53 Ответить
Якщо ви знаєте де той канал розташован , то розумієте що били не по ньому .
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10.07.2025 10:57 Ответить
для цього в нього є ціла зграя, підручних виродків! Безугла зелена зрадіє
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10.07.2025 11:05 Ответить
Добре шо не загорілося нічого - бо залили б усе водою к ****
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10.07.2025 11:00 Ответить
Чекаємо відповідь по останкіно, якщо відповіді не буде - Зельцман - громадянин рф.
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10.07.2025 11:03 Ответить
Єрмаки-подоляки дали координати кацапам. П'ятий - ми з тобою!!!
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10.07.2025 11:18 Ответить
Ви мали на увазі лайно - шмарафон і фрідом на російській мові і за бюджетні гроші?
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10.07.2025 11:29 Ответить
Ну, слава Богу, 5 канал це не єдині новини, не Г+Г і не Фрідом
Тримайтеся!
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10.07.2025 11:30 Ответить
5 канал це не єдині новини??
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10.07.2025 11:35 Ответить
 
 