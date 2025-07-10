Повреждено помещение "5 канала" в результате массированного удара РФ по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате ночной массированной атаки на Киев было повреждено помещение "5 канала".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
"Все работники, находившиеся в помещении во время ночной смены, не пострадали. Восстановительные работы продолжаются, рассчитываем на скорейшее возвращение к работе", - отметили в компании.
Из-за повреждений невозможно оперативно восстановить вещание - ни в телевизионном эфире, ни в YouTube.
Напомним, в ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.
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