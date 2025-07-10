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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: девять человек погибли, еще 10 получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы Донетчины. Под вражеским огнем оказались три района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

Пятеро раненых - в Доброполье, которое с утра до ночи находилось под атакой вражеских дронов. Разрушениям подверглись многоквартирный дом, магазин, торговый киоск, АЗС, автомойка, железнодорожная инфраструктура, 11 гражданских авто.

В Шаховской громаде повреждено 11 домов: 6 в Заповедном, 4 в Владимировке, 1 в Новотроицком.

По автодороге возле Родинского враг ударил FPV-дроном по двум легковым авто, в которых находились люди. В результате обстрела погибли 5 человек: 1 женщина, 2 мужчины, пол двух погибших не установлен. Анкетные данные погибших устанавливаются. Уничтожены 2 автомобиля Део Ланос.

В 12:30 россияне обстреляли южную часть Покровска. В результате вражеской атаки женщина 1971 года рождения получила осколочные ранения туловища, передней брюшной стенки, конечностей с ампутацией левой руки.

Кроме того, установлена информация об одном погибшем гражданском лице и одном раненом в Родинском в результате российской атаки на гражданское авто 8 июля.

Краматорский район

В Алексеево-Дружковке повреждены 2 дома и газопровод. По Константиновке россияне нанесли 11 ударов авиабомбами и дронами - убили 4 человека, еще двоих ранили. Повреждены 22 частных дома, учебное заведение, предприятие, магазин, спортзал, объект критической инфраструктуры, 2 гражданских авто.

В Иванополье повреждены 32 дома, в Предтечино - 11.

Бахмутский район

Два гражданских лица пострадали в Сиверске, повреждено гражданское авто.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (28450) Донецкая область (10211) Покровск (676) Бахмутский район (528) Краматорский район (456) Покровский район (751) Северск (123) Константиновка (1836) Доброполье (35) Родинское (43)


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10.07.2025 10:48 Ответить
 
 