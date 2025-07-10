Прем’єр Норвегії Стьоре засудив обстріл Києва: Росія інтенсифікує війну тоді, коли світ говорить про мир

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре різко засудив нову хвилю російських атак на Україну, зокрема столицю, заявивши, що Москва несе повну відповідальність за розв’язану війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його коментар агентству NTB.

Стьоре зауважив, що минула ніч для українців знову була сповнена ракетних і дронових атак, що спричинили жертви серед цивільного населення.

"Те, що Росія саме зараз інтенсифікує військові дії, коли світ об'єднується, щоб сприяти миру, розвитку та відновленню, є неприйнятним. Нашою колективною відповіддю є посилення підтримки України та посилення тиску на Росію", - наголосив прем'єр Норвегії.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.

Станом на 16:00 у Києві відомо про вже 24 постраждалих. За медичною допомогою звернувся чоловік, уточнив Ткаченко.

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