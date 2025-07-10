Премьер Норвегии Стёре осудил обстрел Киева: Россия интенсифицирует войну тогда, когда мир говорит о мире

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре резко осудил новую волну российских атак на Украину, в частности столицу, заявив, что Москва несет полную ответственность за развязанную войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его комментарий агентству NTB.

Стёре отметил, что прошедшая ночь для украинцев снова была полна ракетных и дроновых атак, повлекших жертвы среди гражданского населения.

"То, что Россия именно сейчас интенсифицирует военные действия, когда мир объединяется, чтобы способствовать миру, развитию и восстановлению, является неприемлемым. Нашим коллективным ответом является усиление поддержки Украины и усиление давления на Россию", - подчеркнул премьер Норвегии.

Напомним, в ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.

По состоянию на 16:00 в Киеве известно об уже 24 пострадавших. За медицинской помощью обратился мужчина, уточнил Ткаченко.

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