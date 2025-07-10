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Новости Поддержка Украине Атака ракет и БпЛА на Киев
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Премьер Норвегии Стёре осудил обстрел Киева: Россия интенсифицирует войну тогда, когда мир говорит о мире

Йонас Гар Стьоре

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре резко осудил новую волну российских атак на Украину, в частности столицу, заявив, что Москва несет полную ответственность за развязанную войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его комментарий агентству NTB.

Стёре отметил, что прошедшая ночь для украинцев снова была полна ракетных и дроновых атак, повлекших жертвы среди гражданского населения.

"То, что Россия именно сейчас интенсифицирует военные действия, когда мир объединяется, чтобы способствовать миру, развитию и восстановлению, является неприемлемым. Нашим коллективным ответом является усиление поддержки Украины и усиление давления на Россию", - подчеркнул премьер Норвегии.

Напомним, в ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.

По состоянию на 16:00 в Киеве известно об уже 24 пострадавших. За медицинской помощью обратился мужчина, уточнил Ткаченко.

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Автор: 

Киев (25843) Норвегия (725) обстрел (28450)


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куйлу стало соромно
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10.07.2025 16:57 Ответить
Та приїздіть!! Особисто нагодую борщем, відбівними, таламахою!! Між обстрілами..
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10.07.2025 16:59 Ответить
І це саме те, що потрібно для перемоги!!!
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10.07.2025 17:00 Ответить
Так отож. Говорити треба менше. Робити більше. Инакше й незчуєтесь, як про мир заговорять із вашого приводу.
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10.07.2025 17:12 Ответить
Якщо об'єктивно розглядати то світ розділився не всім потрібен мир бо є дешевий нафтагаз з рф,поки купують у рашки є валюта для війни, а ті країни, що купують дешеві енергоносії так підвищуюють свою конкурентоспроможність..
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10.07.2025 18:01 Ответить
Уряд України повинен відкрити фонд для сбору коштів за кожну таку заяву. Кожен хто хоче висловити стурбованість стосовно України повинен внести 1 млн $, засудження - 10 млн $, глибока стурбованність/занепокоєння - 100млн$. Тоді є сенс про це писати в ЗМІ, інакше бойкот на розповсюдження таких пустих заяв.
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10.07.2025 18:23 Ответить
 
 