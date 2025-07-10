РФ в июне убила 232 гражданских в Украине, это самый высокий уровень за 3 года, - миссия ООН
Мониторинговая миссия ООН в июне зафиксировала самое высокое за последние 3 года количество жертв среди гражданских. Россияне убили 232 человека, еще 1 343 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на доклад миссии.
"В первой половине 2025 года общее количество погибших и раненых гражданских составляет 6754 человека, что на 54 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было задокументировано 4381 жертву. Всего за последние шесть месяцев количество погибших среди гражданского населения выросло на 17 процентов, а раненых - на 64 процента", - говорится в сообщении.
Миссия ООН отметила, что в июне РФ осуществила в десять раз больше ракетных ударов и атак с применением барражирующих боеприпасов, чем в июне 2024 года.
"Практически ни одна область Украины не была в безопасности, независимо от удаленности от линии фронта: гражданские лица погибли или были ранены по меньшей мере в 16 областях и в Киеве", - сообщили там.
Кроме того, все более широкое использование беспилотников ближнего радиуса действия привело к фатальным последствиям для громад, расположенных вблизи линии фронта, добавили в ММПЧУ.
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а 1млн + цивільних що пішли в ЗСУ для мразотного ООН взагалі не люди схоже
ООН як і Ліга Націй має здохнути
За даними патрульної поліції України, за перші чотири місяці 2025 року внаслідок ДТП в Україні загинуло 815 осіб,
815 цивільних осіб загинуло в ДТП .. і всі цивільні ..війна фігня )