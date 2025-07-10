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Новости Жертвы среди гражданского населения Украины
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РФ в июне убила 232 гражданских в Украине, это самый высокий уровень за 3 года, - миссия ООН

Российские обстрелы в июне. Убито наибольшее количество гражданских

Мониторинговая миссия ООН в июне зафиксировала самое высокое за последние 3 года количество жертв среди гражданских. Россияне убили 232 человека, еще 1 343 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на доклад миссии.

"В первой половине 2025 года общее количество погибших и раненых гражданских составляет 6754 человека, что на 54 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было задокументировано 4381 жертву. Всего за последние шесть месяцев количество погибших среди гражданского населения выросло на 17 процентов, а раненых - на 64 процента", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш осудил удары РФ по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности

Миссия ООН отметила, что в июне РФ осуществила в десять раз больше ракетных ударов и атак с применением барражирующих боеприпасов, чем в июне 2024 года.

"Практически ни одна область Украины не была в безопасности, независимо от удаленности от линии фронта: гражданские лица погибли или были ранены по меньшей мере в 16 областях и в Киеве", - сообщили там.

Кроме того, все более широкое использование беспилотников ближнего радиуса действия привело к фатальным последствиям для громад, расположенных вблизи линии фронта, добавили в ММПЧУ.

Читайте: ООН не признавала, что РФ ответственна за теракт в Оленовке: в офисе Лубинца извинились за ошибку

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обстрел (28450) ООН (4215) жертвы (2123)


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232 цивільних

а 1млн + цивільних що пішли в ЗСУ для мразотного ООН взагалі не люди схоже

ООН як і Ліга Націй має здохнути
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10.07.2025 16:29 Ответить
Подякуєм пану Трампу, кєлогу, вітькоффу та іншим достойникам за ох'уєнні мирні ініціативи...
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10.07.2025 16:33 Ответить
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10.07.2025 16:34 Ответить
Обтiкайте,куколди....
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10.07.2025 16:42 Ответить
Статистика для мразотного ООН

За даними патрульної поліції України, за перші чотири місяці 2025 року внаслідок ДТП в Україні загинуло 815 осіб,

815 цивільних осіб загинуло в ДТП .. і всі цивільні ..війна фігня )
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10.07.2025 16:49 Ответить
прилетить тобі або твоєї дитині кусок шахеда або ркети в ліжко буде тобі "война фігня"
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10.07.2025 16:53 Ответить
 
 