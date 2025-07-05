Генсек ООН Гутерриш осудил удары РФ по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последнюю волну атак беспилотников и ракет России на Украину и подчеркнул, что удары снова поставили под угрозу ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении, опубликованном его спикером, Гутерриш выразил обеспокоенность относительно опасной эскалации и роста количества жертв среди гражданского населения.

Он повторил, что атаки на гражданское население и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом, и призвал к немедленному и безусловному прекращению огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние месяцы фиксируется увеличение количества жертв российской агрессии среди гражданских в Украине, - отчет ООН

"Эти удары привели к перебоям с электроснабжением Запорожской атомной электростанции, что в очередной раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности", - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь повторил свой призыв к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине "как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".

Также читайте: Генсек ООН Гутерриш фиксирует рост преступлений против украинских детей

Напомним, российские захватчики 4 июля вызвали блэкаут на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Позже сообщалось, что специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, которая питает временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.