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Новости Заявления ООН о войне в Украине
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Генсек ООН Гутерриш осудил удары РФ по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности

Гутерриш заявил о риске для ядерной безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последнюю волну атак беспилотников и ракет России на Украину и подчеркнул, что удары снова поставили под угрозу ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении, опубликованном его спикером, Гутерриш выразил обеспокоенность относительно опасной эскалации и роста количества жертв среди гражданского населения.

Он повторил, что атаки на гражданское население и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом, и призвал к немедленному и безусловному прекращению огня.

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"Эти удары привели к перебоям с электроснабжением Запорожской атомной электростанции, что в очередной раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности", - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь повторил свой призыв к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине "как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".

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Напомним, российские захватчики 4 июля вызвали блэкаут на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Позже сообщалось, что специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, которая питает временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Автор: 

ООН (4215) Гутерриш Антониу (345) Запорожская АЭС (730) война в Украине (5072)


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Топ комментарии
+2
Чесно? До сраки твої занепокоєння
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05.07.2025 19:31 Ответить
+2
Це буває рідко!
Спішіть усі бачити і чути!
Срана жаба путлера знову квакнула!
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05.07.2025 19:48 Ответить
+1
Вже пуйло не може лякати ядрьоною булавою, то песдюку Гутерешу доручив.
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05.07.2025 19:42 Ответить
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Я не знаю, чи зможу знайти спосіб для закінчення війни в Україні - Трамп (https://www.politico.com/news/2025/07/05/trump-russia-ukraine-war-00440027)
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05.07.2025 19:24 Ответить
І що? 🤔
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05.07.2025 19:28 Ответить
Чесно? До сраки твої занепокоєння
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05.07.2025 19:31 Ответить
🤡🤡🤡
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05.07.2025 19:33 Ответить
Вже пуйло не може лякати ядрьоною булавою, то песдюку Гутерешу доручив.
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05.07.2025 19:42 Ответить
Це буває рідко!
Спішіть усі бачити і чути!
Срана жаба путлера знову квакнула!
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05.07.2025 19:48 Ответить
Наче ж ООН було створено для запобігання та припинення збройних конфліктів та воєн, нє?
І яким чином заяви старих маразматиків-пенсіонерів можуть це зробити? Особливо при умові, що постійним членом Ради Безпеки цієї "шаражки" є агресор! Вони туди б ще талібів запросили або ХАМАС, який спонсорували...
"патякати язиком - не мішки носити" (с)
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05.07.2025 20:12 Ответить
Дівчинка Гуттіере обісцялася!
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05.07.2025 20:32 Ответить
Ризикну переформулювати: «Ризик втрати роботи, через закриття шахрайського підприємства із надання неіснуючих послуг».
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05.07.2025 21:06 Ответить
 
 