Генсек ООН Гутерриш осудил удары РФ по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последнюю волну атак беспилотников и ракет России на Украину и подчеркнул, что удары снова поставили под угрозу ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Об этом сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ.
В заявлении, опубликованном его спикером, Гутерриш выразил обеспокоенность относительно опасной эскалации и роста количества жертв среди гражданского населения.
Он повторил, что атаки на гражданское население и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом, и призвал к немедленному и безусловному прекращению огня.
"Эти удары привели к перебоям с электроснабжением Запорожской атомной электростанции, что в очередной раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности", - отмечается в заявлении.
Генеральный секретарь повторил свой призыв к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине "как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".
Напомним, российские захватчики 4 июля вызвали блэкаут на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Позже сообщалось, что специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, которая питает временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.
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