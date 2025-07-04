Работа высоковольтной линии, питающей ЗАЭС, восстановлена, - "Укрэнерго"

Специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, которая питает временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Энергетики отметили, что после нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины.

"Несколько часов назад, во время российского обстрела, линия, питающая Запорожскую АЭС аварийно выключилась. Оперативно начать аварийно-восстановительные работы энергетики не имели возможности из-за высокой угрозы для жизни. Временно оккупированная станция перешла на питание от дизель-генераторов, которые являются последней возможностью обеспечить работу критически важных систем обеспечения жизнедеятельности АЭС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики 4 июля вызвали блэкаут на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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