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Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
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Работа высоковольтной линии, питающей ЗАЭС, восстановлена, - "Укрэнерго"

заэс,аэс,запорожская

Специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, которая питает временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Энергетики отметили, что после нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины.

"Несколько часов назад, во время российского обстрела, линия, питающая Запорожскую АЭС аварийно выключилась. Оперативно начать аварийно-восстановительные работы энергетики не имели возможности из-за высокой угрозы для жизни. Временно оккупированная станция перешла на питание от дизель-генераторов, которые являются последней возможностью обеспечить работу критически важных систем обеспечения жизнедеятельности АЭС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики 4 июля вызвали блэкаут на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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Автор: 

Укрэнерго (660) Запорожская АЭС (728)


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ми ще й зобов'язані живити окуповану ЗАЕС.
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04.07.2025 22:38 Ответить
Ба більше, ми щей персоналу ЗП нараховуєм
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04.07.2025 22:42 Ответить
Навіщо? Відключити взагалі і хай кацапи там самі з нею їбуться...
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04.07.2025 22:41 Ответить
Забийте на неї..чи гроші відмиваєте, уроди??
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04.07.2025 22:55 Ответить
Це як від мужика пішла баба до іншого, а він їм щей гроші підкидує
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04.07.2025 23:00 Ответить
Не розумію який в цьому сенс постачати рашистам електрику та витрачати кошти на її обслуговування, які б могли піти хлопцям дрони? Ще розумію 2 роки назад перед нашим контрнаступом якась надія була що ми її повернемо, але зараз нажаль час втрачений завдяки геніальним діям 5 менеджерів! Своїми силами ми вже не зможемо її повернути Америка, Європа теж не доможе!!! То який сенс підтримувати те, що вже мертве? Зараз треба думати і кинути всі можливі сили як зупинти рашистів і зберегти, те що не втрачене, але дії геніальних менеджерів розумом не зрозуміти...
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04.07.2025 23:06 Ответить
 
 