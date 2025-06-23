Запорожская АЭС должна оставаться в состоянии "холодной остановки", - Госатом

Специалисты отрасли ядерной безопасности, в частности МАГАТЭ и Госатомрегулирования, пришли к консенсусу о необходимости продолжения пребывания Запорожской АЭС в состоянии "холодной остановки".

Об этом заявил председатель Госатомрегулирования Олег Кориков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас не видим предпосылок, не видим, чтобы кто-то устранял эти дефициты безопасности. С нами согласны МАГАТЭ, эксперты в области", - отметил Кориков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ и Россия пришли к согласию, что запуск энергоблоков на ЗАЭС невозможен, пока идет война, - Гросси

Он подчеркнул, что перезапуск энергоблоков без устранения нарушений и полной ревизии оборудования создает серьезные риски. По его словам, запуск реактора приведет к росту температуры ядерного топлива, а это повышает угрозу аварии с выбросом радиоактивных аэрозольных частиц.

Также, по словам главы Госатомрегулирования, сейчас отсутствуют технические и энергетические условия для безопасного подключения ЗАЭС даже в контексте синхронизации Украины с энергосистемой ЕС. В частности, полное обесточивание станции для переподключения является критически опасным.

Ранее стало известно, что оккупационная администрация РФ на ЗАЭС планирует построить насосную станцию для перекачки воды из Днепра для охлаждения реакторов. В то же время Greenpeace сообщает о начале строительства высоковольтной линии электропередачи, которая должна соединить ЗАЭС с энергосистемой РФ. Она может использоваться для попытки перезапуска станции без участия украинской стороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В плену РФ находятся 27 энергодарцев, 13 из них - работники ЗАЭС, - городской голова Энергодара Орлов