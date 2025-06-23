Запорізька АЕС має залишатися у стані "холодного зупину", - Держатом

Фахівці галузі ядерної безпеки, зокрема МАГАТЕ та Держатомрегулювання, дійшли консенсусу щодо необхідності продовження перебування Запорізької АЕС у стані "холодного зупину".

Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зараз не бачимо передумов, не бачимо, щоб хтось усував ці дефіцити безпеки. Із нами згодні МАГАТЕ, експерти у галузі", - зазначив Коріков.

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Він наголосив, що перезапуск енергоблоків без усунення порушень і повної ревізії обладнання створює серйозні ризики. За його словами, запуск реактора призведе до зростання температури ядерного палива, а це підвищує загрозу аварії з викидом радіоактивних аерозольних часток.

Також, за словами голови Держатомрегулювання, нині відсутні технічні та енергетичні умови для безпечного підключення ЗАЕС навіть у контексті синхронізації України з енергосистемою ЄС. Зокрема, повне знеструмлення станції для перепідключення є критично небезпечним.

Раніше стало відомо, що окупаційна адміністрація РФ на ЗАЕС планує побудувати насосну станцію для перекачування води з Дніпра для охолодження реакторів. Водночас Greenpeace повідомляє про початок будівництва високовольтної лінії електропередачі, яка має з’єднати ЗАЕС з енергосистемою РФ. Вона може використовуватись для спроби перезапуску станції без участі української сторони.

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