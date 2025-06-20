МАГАТЕ та Росія дійшли згоди, що запуск енергоблоків на ЗАЕС є неможливим, доки триває війна, - Гроссі

МАГАТЕв ході обговорень з окупаційною адміністрацією та російським регулятором Ростехнадзор на Запорізькій АЕС на цьому тижні дійшли згоди, що запуск енергоблоків на станції є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об'єкті.

про це повідомило агентство з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Виходячи з обговорень на майданчику цього тижня, очевидно, що між усіма сторонами існує загальний консенсус щодо того, що Запорізька атомна електростанція не може знову розпочати роботу, доки ця широкомасштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на майданчику", - заявив Гроссі.

За його словами, команда МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, була поінформована про те, що проблеми, пов'язані з наявністю охолоджувальної води та електроенергії за межами станції, мають бути повністю вирішені до того, як будь-який з її реакторів може бути перезапущений.

Як зазначили в агентстві, вказані передумови для будь-якого майбутнього рішення про виведення шести реакторів Запорізької АЕС з поточного стану холодної зупинки були доведені до відома команди МАГАТЕ під час її переговорів з окупаційним керівництвом станції та Ростехнаглядом, який цього тижня проводить передліцензійну інспекцію на енергоблоках № 1 і 2 ЗАЕС. Чинні ліцензії на експлуатацію, видані Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) закінчуються в грудні цього року та в лютому 2026 року відповідно.

В МАГАТЕ наголосили, що ситуація з електропостачанням за межами майданчика ЗАЕС також залишається вкрай нестабільною: наразі функціонує лише одна лінія електропередач порівняно з десятьма до початку конфлікту. Окрім того, руйнування Каховської дамби в середині 2023 року означає, що станція не має достатньої кількості води для охолодження шести працюючих реакторів.

Протягом цього тижня команда МАГАТЕ спостерігала за проведенням різних робіт з технічного обслуговування на майданчику, в тому числі на частинах системи безпеки 5-го енергоблока та на головному трансформаторі 4-го енергоблока, на якому розпочався плановий період технічного обслуговування.

"Команді повідомили, що насос в одній з 11 свердловин підземних вод на майданчику, побудованих після руйнування Каховської дамби, наразі не працює і буде замінений. Десять свердловин, що залишилися, продовжують забезпечувати достатній потік води, необхідний для зупинених реакторів", - доповнили в агентстві.

Команда МАГАТЕ також повідомила, що протягом останнього тижня чула вибухи на різних відстанях від місця події майже щодня.

