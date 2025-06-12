48 країн-членів МАГАТЕ засудили можливість перезапуску ЗАЕС Росією. Це менше третини членів організації

На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 12 червня 48 країн світу оприлюднили спільну заяву, в якій засудили продовження російського контролю над Запорізькою атомною електростанцією та категорично відкинули будь-які спроби перезапуску реакторів під окупацією.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Серед основних тез заяви було зауваження про важливість того, щоб усі реактори на Запорізької АЕС залишалися в режимі холодної зупинки, оскільки поточна ситуація на станції не дозволяє повернутися до нормальної експлуатації.

Також держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів на Запорізькій АЕС, оскільки це суперечить усталеним принципам ядерної безпеки та висловленим підходам Агентства, а будь яказ спроба Росії запустити станцію була б абсолютно неприйнятною.

"Будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об'єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора. Такому перезапуску мають передувати детальні операції з розмінування, ретельні ремонти всіх реакторів та допоміжних систем, а також комплексні інспекції безпеки, які мають завершитися чіткою сертифікацією з боку українського ядерного регулятора", – також наголосили в заяві.

Країни-члени закликали Росію вивести весь несанкціонований військовий та інший персонал з території Запорізької АЕС і повернути об'єкт під повний контроль компетентного українського регулятора.

Зауважимо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) є міжнародною міжурядовою організацією науково-технічного спрямування, створеною у 1957 році відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН. Наразі до складу Агентства входить 171 країна, тобто заяву щодо можливого перезапукску ЗАЕС Росією підтримали менше третини членів організації.

На початку червня повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії не бачить ознак масштабних підготовчих робіт із боку РФ до запуску окупованої Запорізької атомної електростанції, про що повідомлялося у нещодавньому звіті Greenpeace.

До того міжнародна організація Greenpeace із використанням супутникових знімків виявила, що Росія будує на окупованих територіях України нову лінію електропередач до окупованої ЗАЕС. В організації припустили, що це дозволить окупантам незаконно підключити електростанцію до енергосистеми Росії та відновити її роботу.

У березні голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція може відновити роботу протягом декількох місяців після припинення вогню в Україні, але щоб перезапустити всі шість її реакторів знадобиться більше року.