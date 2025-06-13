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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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Росія планує будівництво насосної станції для охолодження Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

ставок,заес

Російська окупаційна адміністрація на Запорізькій атомній електростанції проінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір побудувати насосну станцію для перекачування води з Дніпра до охолоджувального ставка з метою забезпечення роботи реакторів.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з заявою окупаційної адміністрації ЗАЕС, насосна станція забезпечуватиме подачу води до охолоджувального ставка, поки не буде відновлено Каховську греблю. Спершу планується забезпечити охолодження одного реактора, а згодом - другого, допоки ставок не досягне повної місткості. Точне місце розташування насосної установки ще не визначено та залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. Реалізацію проєкту заплановано розпочати після припинення бойових дій.

Крім того, МАГАТЕ повідомило, що російський регулятор Ростехнагляд планує протягом найближчих двох тижнів провести на ЗАЕС передліцензійні інспекції на блоках 1 і 2. Чинні ліцензії на ці реактори, видані українським регулятором, завершуються у грудні 2025-го та лютому 2026 року відповідно. Команда МАГАТЕ звернулася з проханням допустити її до спостереження за цими діями й запросила додаткову інформацію про обсяг перевірок та критерії ядерної безпеки.

Також агенція поінформувала про усунення нещодавно виявленого витоку в системі технічного водопостачання одного з реакторів. За даними МАГАТЕ, причиною витоку стала корозія, він був виявлений під час техобслуговування й не мав значних наслідків для безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 48 країн-членів МАГАТЕ засудили можливість перезапуску ЗАЕС Росією. Це менше третини членів організації

Автор: 

АЕС (1158) МАГАТЕ (739)


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Топ коментарі
+3
Магате, звичайно ж, заборонило на краденій станції будувати? Чи погодились, щоб не було ескалації?
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13.06.2025 14:49 Відповісти
+2
Магате помагає москалям та рекомендує як остаточно відрізати Атомну від нас. Огидна клоака
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13.06.2025 14:50 Відповісти
+2
Чого ми жуємо соплі? Потрібно знищувати все що Сосія будує на окупованих територіях. Бо якщо рашисти запустять ЗАЕС і підключать її до своєї мережі вони будуть шантажувати не тільки Україну а й Європу ядерною війною і це буде кінець для України. Україна не зможе не тільки відвоювати свою територію а й не зможе обороняти ще не окуповану так як рашисти будуть верещати що українські удари пошкодять енергооб'єкти і лінії електропередач які ведуть на ЗАЕС.
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13.06.2025 14:51 Відповісти
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Магате, звичайно ж, заборонило на краденій станції будувати? Чи погодились, щоб не було ескалації?
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13.06.2025 14:49 Відповісти
Нехай охолоджують. Новий Чорнобиль нікому не потрібен.
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13.06.2025 14:56 Відповісти
Это может быть подготовкой к шантажу подрывом атомной станнции. Рабссеяне априори не умеют ничего ремонтировать. Это будет ядерный шантаж, что укладывается в логику безумного путлера и его рашоорков.
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13.06.2025 15:02 Відповісти
Вони нічого і не ремонтують, а готуються будувати насос для охолодження реакторів. Нехай будують, а то й справді може бахнути.
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13.06.2025 15:08 Відповісти
Еще раз, они минируют реакторы, они уже будто оборудование завезли.
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13.06.2025 15:13 Відповісти
Навіть заміновані реактори потрібно охолоджувати. Так що насос нікому не зашкодить.
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13.06.2025 15:18 Відповісти
ЗАЭС была завачена без повреждений и рашистами была заминирована. Вася, ты дебил? Или рашотроль?
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13.06.2025 15:36 Відповісти
Магате помагає москалям та рекомендує як остаточно відрізати Атомну від нас. Огидна клоака
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13.06.2025 14:50 Відповісти
Чого ми жуємо соплі? Потрібно знищувати все що Сосія будує на окупованих територіях. Бо якщо рашисти запустять ЗАЕС і підключать її до своєї мережі вони будуть шантажувати не тільки Україну а й Європу ядерною війною і це буде кінець для України. Україна не зможе не тільки відвоювати свою територію а й не зможе обороняти ще не окуповану так як рашисти будуть верещати що українські удари пошкодять енергооб'єкти і лінії електропередач які ведуть на ЗАЕС.
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13.06.2025 14:51 Відповісти
Не жуй! Иди уничтожай! ПиСтеть и советы давать все горазды ( особенно за бюджетный счет!)
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13.06.2025 15:01 Відповісти
Дурилка картонная, как ты сделаешь пользу Украине, засрав радиацией ее восточную часть? Почем за высер, рашотроллик?
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13.06.2025 15:04 Відповісти
Ну що ж, ця каракатиця стане улюбленою ціллю всього, що плаває/літає/вибухає/горить.
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13.06.2025 14:54 Відповісти
Думаю, ця насосна більше години не пропрацює.
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13.06.2025 15:16 Відповісти
Навіть її будівництво не повинно розпочатися. Мабуть кацапи хочуть, щоб на наш уряд натисло МАГАТЕ чи ще якась міжнародна прокладка на кшталт ООН, але поки не уявляю, чим вони це аргументують.
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13.06.2025 15:26 Відповісти
ГРУшне магате - нафіг з наших АЕС!
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13.06.2025 14:57 Відповісти
Все що набудують окупанти -повинно бути знищено.
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13.06.2025 15:01 Відповісти
7 км!!! 7 км, Карл, від Нікополя до ставка! Та там навіть танк або рапіра може спокійно розбирать абсолютно все. Я не говорю про арту, РСЗВ, ефпіві... Про що взагалі мова? Як ті тварюки взагалі це собі уявляють?
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13.06.2025 15:06 Відповісти
Думаю, надіються, що сша заборонять нам нищити ту будову.
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13.06.2025 15:18 Відповісти
 
 