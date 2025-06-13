Росія планує будівництво насосної станції для охолодження Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Російська окупаційна адміністрація на Запорізькій атомній електростанції проінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір побудувати насосну станцію для перекачування води з Дніпра до охолоджувального ставка з метою забезпечення роботи реакторів.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з заявою окупаційної адміністрації ЗАЕС, насосна станція забезпечуватиме подачу води до охолоджувального ставка, поки не буде відновлено Каховську греблю. Спершу планується забезпечити охолодження одного реактора, а згодом - другого, допоки ставок не досягне повної місткості. Точне місце розташування насосної установки ще не визначено та залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. Реалізацію проєкту заплановано розпочати після припинення бойових дій.

Крім того, МАГАТЕ повідомило, що російський регулятор Ростехнагляд планує протягом найближчих двох тижнів провести на ЗАЕС передліцензійні інспекції на блоках 1 і 2. Чинні ліцензії на ці реактори, видані українським регулятором, завершуються у грудні 2025-го та лютому 2026 року відповідно. Команда МАГАТЕ звернулася з проханням допустити її до спостереження за цими діями й запросила додаткову інформацію про обсяг перевірок та критерії ядерної безпеки.

Також агенція поінформувала про усунення нещодавно виявленого витоку в системі технічного водопостачання одного з реакторів. За даними МАГАТЕ, причиною витоку стала корозія, він був виявлений під час техобслуговування й не мав значних наслідків для безпеки.

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