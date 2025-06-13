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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Россия планирует строительство насосной станции для охлаждения Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

ставок,заэс

Российская оккупационная администрация на Запорожской атомной электростанции проинформировала Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ) о намерении построить насосную станцию для перекачки воды из Днепра в охлаждающий пруд с целью обеспечения работы реакторов.

Об этом сообщает сайт МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно заявлению оккупационной администрации ЗАЭС, насосная станция будет обеспечивать подачу воды в охлаждающий пруд, пока не будет восстановлена Каховская плотина. Сначала планируется обеспечить охлаждение одного реактора, а затем - второго, пока пруд не достигнет полной вместимости. Точное место расположения насосной установки еще не определено и будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе. Реализацию проекта планируется начать после прекращения боевых действий.

Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что российский регулятор Ростехнадзор планирует в течение ближайших двух недель провести на ЗАЭС предлицензионные инспекции на блоках 1 и 2. Действующие лицензии на эти реакторы, выданные украинским регулятором, завершаются в декабре 2025-го и феврале 2026 года соответственно. Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой допустить ее к наблюдению за этими действиями и запросила дополнительную информацию об объеме проверок и критериях ядерной безопасности.

Также агентство проинформировало об устранении недавно обнаруженной утечки в системе технического водоснабжения одного из реакторов. По данным МАГАТЭ, причиной утечки стала коррозия, она была обнаружена во время техобслуживания и не имела значительных последствий для безопасности.

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Автор: 

АЭС (546) МАГАТЭ (410)


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Топ комментарии
+2
Магате, звичайно ж, заборонило на краденій станції будувати? Чи погодились, щоб не було ескалації?
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13.06.2025 14:49 Ответить
+2
Ну що ж, ця каракатиця стане улюбленою ціллю всього, що плаває/літає/вибухає/горить.
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13.06.2025 14:54 Ответить
+2
Все що набудують окупанти -повинно бути знищено.
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13.06.2025 15:01 Ответить
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Магате, звичайно ж, заборонило на краденій станції будувати? Чи погодились, щоб не було ескалації?
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13.06.2025 14:49 Ответить
Нехай охолоджують. Новий Чорнобиль нікому не потрібен.
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13.06.2025 14:56 Ответить
Это может быть подготовкой к шантажу подрывом атомной станнции. Рабссеяне априори не умеют ничего ремонтировать. Это будет ядерный шантаж, что укладывается в логику безумного путлера и его рашоорков.
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13.06.2025 15:02 Ответить
Вони нічого і не ремонтують, а готуються будувати насос для охолодження реакторів. Нехай будують, а то й справді може бахнути.
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13.06.2025 15:08 Ответить
Еще раз, они минируют реакторы, они уже будто оборудование завезли.
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13.06.2025 15:13 Ответить
Навіть заміновані реактори потрібно охолоджувати. Так що насос нікому не зашкодить.
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13.06.2025 15:18 Ответить
ЗАЭС была завачена без повреждений и рашистами была заминирована. Вася, ты дебил? Или рашотроль?
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13.06.2025 15:36 Ответить
Магате помагає москалям та рекомендує як остаточно відрізати Атомну від нас. Огидна клоака
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13.06.2025 14:50 Ответить
Чого ми жуємо соплі? Потрібно знищувати все що Сосія будує на окупованих територіях. Бо якщо рашисти запустять ЗАЕС і підключать її до своєї мережі вони будуть шантажувати не тільки Україну а й Європу ядерною війною і це буде кінець для України. Україна не зможе не тільки відвоювати свою територію а й не зможе обороняти ще не окуповану так як рашисти будуть верещати що українські удари пошкодять енергооб'єкти і лінії електропередач які ведуть на ЗАЕС.
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13.06.2025 14:51 Ответить
Не жуй! Иди уничтожай! ПиСтеть и советы давать все горазды ( особенно за бюджетный счет!)
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13.06.2025 15:01 Ответить
Дурилка картонная, как ты сделаешь пользу Украине, засрав радиацией ее восточную часть? Почем за высер, рашотроллик?
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13.06.2025 15:04 Ответить
Ну що ж, ця каракатиця стане улюбленою ціллю всього, що плаває/літає/вибухає/горить.
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13.06.2025 14:54 Ответить
Думаю, ця насосна більше години не пропрацює.
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13.06.2025 15:16 Ответить
Навіть її будівництво не повинно розпочатися. Мабуть кацапи хочуть, щоб на наш уряд натисло МАГАТЕ чи ще якась міжнародна прокладка на кшталт ООН, але поки не уявляю, чим вони це аргументують.
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13.06.2025 15:26 Ответить
ГРУшне магате - нафіг з наших АЕС!
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13.06.2025 14:57 Ответить
Все що набудують окупанти -повинно бути знищено.
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13.06.2025 15:01 Ответить
7 км!!! 7 км, Карл, від Нікополя до ставка! Та там навіть танк або рапіра може спокійно розбирать абсолютно все. Я не говорю про арту, РСЗВ, ефпіві... Про що взагалі мова? Як ті тварюки взагалі це собі уявляють?
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13.06.2025 15:06 Ответить
Думаю, надіються, що сша заборонять нам нищити ту будову.
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13.06.2025 15:18 Ответить
 
 