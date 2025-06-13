Россия планирует строительство насосной станции для охлаждения Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

Российская оккупационная администрация на Запорожской атомной электростанции проинформировала Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ) о намерении построить насосную станцию для перекачки воды из Днепра в охлаждающий пруд с целью обеспечения работы реакторов.

Об этом сообщает сайт МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно заявлению оккупационной администрации ЗАЭС, насосная станция будет обеспечивать подачу воды в охлаждающий пруд, пока не будет восстановлена Каховская плотина. Сначала планируется обеспечить охлаждение одного реактора, а затем - второго, пока пруд не достигнет полной вместимости. Точное место расположения насосной установки еще не определено и будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе. Реализацию проекта планируется начать после прекращения боевых действий.

Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что российский регулятор Ростехнадзор планирует в течение ближайших двух недель провести на ЗАЭС предлицензионные инспекции на блоках 1 и 2. Действующие лицензии на эти реакторы, выданные украинским регулятором, завершаются в декабре 2025-го и феврале 2026 года соответственно. Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой допустить ее к наблюдению за этими действиями и запросила дополнительную информацию об объеме проверок и критериях ядерной безопасности.

Также агентство проинформировало об устранении недавно обнаруженной утечки в системе технического водоснабжения одного из реакторов. По данным МАГАТЭ, причиной утечки стала коррозия, она была обнаружена во время техобслуживания и не имела значительных последствий для безопасности.

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