МАГАТЭ и Россия пришли к соглашению, что запуск энергоблоков на ЗАЭС невозможен, пока продолжается война, - Гросси

МАГАТЭ в ходе обсуждений с оккупационной администрацией и российским регулятором Ростехнадзор на Запорожской АЭС на этой неделе пришли к согласию, что запуск энергоблоков на станции невозможен, пока война угрожает ядерной безопасности на объекте.

"Исходя из обсуждений на площадке на этой неделе, очевидно, что между всеми сторонами существует общий консенсус относительно того, что Запорожская атомная электростанция не может снова начать работу, пока эта широкомасштабная война продолжает угрожать ядерной безопасности на площадке", - заявил Гросси.

По его словам, команда МАГАТЭ, которая работает на ЗАЭС, была проинформирована о том, что проблемы, связанные с наличием охлаждающей воды и электроэнергии за пределами станции, должны быть полностью решены до того, как любой из ее реакторов может быть перезапущен.

Как отметили в агентстве, указанные предпосылки для любого будущего решения о выводе шести реакторов Запорожской АЭС из текущего состояния холодной остановки были доведены до сведения команды МАГАТЭ во время ее переговоров с оккупационным руководством станции и Ростехнадзором, который на этой неделе проводит предлицензионную инспекцию на энергоблоках № 1 и 2 ЗАЭС. Действующие лицензии на эксплуатацию, выданные Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) заканчиваются в декабре этого года и в феврале 2026 года соответственно.

В МАГАТЭ отметили, что ситуация с электроснабжением за пределами площадки ЗАЭС также остается крайне нестабильной: сейчас функционирует только одна линия электропередач по сравнению с десятью до начала конфликта. Кроме того, разрушение Каховской дамбы в середине 2023 года означает, что станция не имеет достаточного количества воды для охлаждения шести работающих реакторов.

В течение этой недели команда МАГАТЭ наблюдала за проведением различных работ по техническому обслуживанию на площадке, в том числе - на частях системы безопасности 5-го энергоблока и на главном трансформаторе 4-го энергоблока, на котором начался плановый период технического обслуживания.

"Команде сообщили, что насос в одной из 11 скважин подземных вод на площадке, построенных после разрушения Каховской дамбы, в настоящее время не работает и будет заменен. Десять оставшихся скважин продолжают обеспечивать достаточный поток воды, необходимый для остановленных реакторов", - дополнили в агентстве.

Команда МАГАТЭ также сообщила, что в течение последней недели слышала взрывы на разных расстояниях от места происшествия почти ежедневно.

