У полоні РФ перебувають 27 енергодарців, 13 із них - працівники ЗАЕС, - міський голова Енергодару Орлов

Станом на 19 червня 2025 року відомо про 27 мешканців Енергодару, які перебувають у російському полоні, 13 із них є працівниками Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Триває четвертий рік повномасштабного вторгнення, четвертий рік окупації Енергодару. За цей час через катівні, позбавлення свободи, допити, погрози, через психологічний та фізичний тиск пройшли більше тисячі енергодарців.



Більшість з них, на щастя, врешті змогли виїхати з окупації та зараз перебувають у відносній безпеці. Чимало наших земляків все ще залишаються у пастці – під пильним наглядом окупантів", - йдеться в повідомленні.

За даними Орлова, десятки мешканців Енергодару засуджені так званими "російськими судами". Про деяких людей тривалий час немає жодних звісток, їх доля залишаться невідомою.



"Станом на 19 червня 2025 року ми маємо підтверджену інформацію про 27 енергодарців, які перебувають в полоні. З них 9 – це жінки, 13 – працівники Запорізької атомної електростанції.



Тож болісна тема про цивільних полонених повинна завжди залишатися у фокусі уваги не тільки України, а й світу. Ми вдячні всім, хто докладає зусиль для звільнення цих людей. Вдячні медіа за інформаційну підтримку, адже вона теж дуже потрібна сьогодні", - наголосив міський голова.

