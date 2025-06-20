РУС
В плену РФ находятся 27 энергодарцев, 13 из них - работники ЗАЭС, - городской голова Энергодара Орлов

Оккупация Энергодара

По состоянию на 19 июня 2025 года известно о 27 жителях Энергодара, которые находятся в российском плену, 13 из них являются работниками Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Идет четвертый год полномасштабного вторжения, четвертый год оккупации Энергодара. За это время через застенки, лишение свободы, допросы, угрозы, через психологическое и физическое давление прошли более тысячи энергодарцев.

Большинство из них, к счастью, наконец смогли выехать из оккупации и сейчас находятся в относительной безопасности. Немало наших земляков все еще остаются в ловушке - под пристальным наблюдением оккупантов", - говорится в сообщении.

По данным Орлова, десятки жителей Энергодара осуждены так называемыми "российскими судами". О некоторых людях длительное время нет никаких известий, их судьба останутся неизвестной.

"По состоянию на 19 июня 2025 года мы имеем подтвержденную информацию о 27 энергодарцах, которые находятся в плену. Из них 9 - это женщины, 13 - работники Запорожской атомной электростанции.

Поэтому болезненная тема о гражданских пленных должна всегда оставаться в фокусе внимания не только Украины, но и мира. Мы благодарны всем, кто прилагает усилия для освобождения этих людей. Благодарны медиа за информационную поддержку, ведь она тоже очень нужна сегодня", - подчеркнул городской голова.

плен (2705) Запорожская область (3569) Энергодар (159) Запорожская АЭС (747) Васильевский район (114)
Цікаво, а чим займається міський голова вже три роки окупованого міста?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:50 Ответить
Считает деньгу
показать весь комментарий
20.06.2025 22:25 Ответить
13 энергодавци а остальные Кто?уборщики?
показать весь комментарий
20.06.2025 22:24 Ответить
 
 