Оккупанты приговорили к 25 годам жителя Энергодара Трачука за якобы работу в ГУР
Оккупанты приговорили к 25 годам лишения свободы жителя Энергодара, водителя транспортного цеха ЗАЭС Вадима Трачука.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как заявили в российском суде, Трачук якобы добровольно сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР МО) Украины и выполнял задания от украинских военных. Одно из них - покушение на убийство оккупационного главы военно-гражданской администрации Энергодара Андрея Шевчика в 2022 году.
Кроме этого оккупанты признали виновным Трачука в якобы попытке покушения на заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции в 2023 году
Трачука приговорили к 25 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.
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