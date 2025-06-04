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Оккупанты приговорили к 25 годам жителя Энергодара Трачука за якобы работу в ГУР

Вадим Трачук водитель транспортного цеха ЗАЭС

Оккупанты приговорили к 25 годам лишения свободы жителя Энергодара, водителя транспортного цеха ЗАЭС Вадима Трачука.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как заявили в российском суде, Трачук якобы добровольно сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР МО) Украины и выполнял задания от украинских военных. Одно из них - покушение на убийство оккупационного главы военно-гражданской администрации Энергодара Андрея Шевчика в 2022 году.

Кроме этого оккупанты признали виновным Трачука в якобы попытке покушения на заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции в 2023 году

Трачука приговорили к 25 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.

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Автор: 

оккупация (10192) репрессии (2769) Запорожская область (3197) Энергодар (157) Васильевский район (50)


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