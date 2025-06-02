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Оккупанты приговорили семью из Мелитополя по обвинению в партизанской деятельности

Семья из Мелитополя

Российские оккупанты осудили семью из Мелитополя по обвинению в партизанской деятельности. Один из обвиняемых получил пожизненный срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор трем жителям оккупированного Мелитополя, обвиняемым в организации диверсий. Артем Мурдид получил пожизненный срок, его мать Анна Мурдид - 22 года лишения свободы, а жена Анна Вошкодер - 20 лет колонии. Об этом сообщает "Медиазона".

По версии следствия, семья действовала по указанию "неустановленного сотрудника СБУ" и готовила взрывы на оккупированных территориях Запорожской области. Единственным удачным, по мнению обвинения, стал подрыв автомобиля директора местного ГУП "Городской транспорт" Ивана Ткача - он умер в больнице, его коллега получила тяжелые ранения.

Другие эпизоды - попытки атаковать железную дорогу и коллаборационистов, включая "главу военно-гражданской администрации" Мелитополя, - не имели успеха, следует из материалов дела.

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В своих последних словах все трое заявили о пытках и давлении со стороны российских силовиков. Артем Мурдид сказал, что дал показания под пытками. Анна Мурдид рассказала, что после задержания ее били и пытали током.

Оккупационный суд признал семью виновной по ряду тяжких статей, включая "террористический акт" и "участие в диверсионной группе".

Автор: 

Мелитополь (615) оккупация (10190) репрессии (2768) Запорожская область (3191) партизаны (181) Мелитопольский район (9)


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В Мелітополі для евакуації в лютому 22-го не було часу.
Там була повна дупа.
І купа зрадників, що наводили на українців, і тим більше на ветеранів АТО.
Що б я робив в такій ситуації?
Тяжко, але дорога в один кінець. Сім'ю важливо б було витащити.
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02.06.2025 23:39 Ответить
Ось цих треба витягувати на обмін а не зеків ….
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02.06.2025 23:39 Ответить
"його кал лєга..(С)" - місцева корабєльна ********, в адекватному переводі.
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02.06.2025 23:46 Ответить
Таким чином, москалі можуть поповнювати обмінний фонд безкінечно.
Вони дають строки - довічний, 22 та 20 років. А наші гуманні суди?
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03.06.2025 00:24 Ответить
 
 