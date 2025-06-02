Оккупанты приговорили семью из Мелитополя по обвинению в партизанской деятельности

Российские оккупанты осудили семью из Мелитополя по обвинению в партизанской деятельности. Один из обвиняемых получил пожизненный срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор трем жителям оккупированного Мелитополя, обвиняемым в организации диверсий. Артем Мурдид получил пожизненный срок, его мать Анна Мурдид - 22 года лишения свободы, а жена Анна Вошкодер - 20 лет колонии. Об этом сообщает "Медиазона".

По версии следствия, семья действовала по указанию "неустановленного сотрудника СБУ" и готовила взрывы на оккупированных территориях Запорожской области. Единственным удачным, по мнению обвинения, стал подрыв автомобиля директора местного ГУП "Городской транспорт" Ивана Ткача - он умер в больнице, его коллега получила тяжелые ранения.

Другие эпизоды - попытки атаковать железную дорогу и коллаборационистов, включая "главу военно-гражданской администрации" Мелитополя, - не имели успеха, следует из материалов дела.

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В своих последних словах все трое заявили о пытках и давлении со стороны российских силовиков. Артем Мурдид сказал, что дал показания под пытками. Анна Мурдид рассказала, что после задержания ее били и пытали током.

Оккупационный суд признал семью виновной по ряду тяжких статей, включая "террористический акт" и "участие в диверсионной группе".