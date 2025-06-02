Російські окупанти засудили сім'ю з Мелітополя за звинуваченням у партизанській діяльності. Один із обвинувачених отримав довічний термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив вирок трьом жителям окупованого Мелітополя, звинуваченим в організації диверсій. Артем Мурдід отримав довічний термін, його мати Ганна Мурдід – 22 роки позбавлення волі, а дружина Анна Вошкодер – 20 років колонії. Про це повідомляє "Медіазона".

За версією слідства, сім'я діяла за вказівкою "невстановленого співробітника СБУ" та готувала вибухи на окупованих територіях Запорізької області. Єдиним вдалим, на думку звинувачення, став підрив автомобіля директора місцевого ГУП "Міський транспорт" Івана Ткача — він помер у лікарні, його колега зазнала тяжких поранень.

Інші епізоди — спроби атакувати залізницю та колабораціоністів, включаючи "голову військово-громадянської адміністрації" Мелітополя, — не мали успіху, випливає з матеріалів справи.

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У своїх останніх словах усі троє заявили про тортури та тиск з боку російських силовиків. Артем Мурдід сказав, що дав свідчення під тортурами. Ганна Мурдід розповіла, що після затримання її били та катували струмом.

Окупаційний суд визнав сім'ю винною за низкою тяжких статей, включаючи "терористичний акт" та "участь у диверсійній групі".