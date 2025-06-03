Окупанти засудили до 25 років жителя Енергодара Трачука за нібито роботу на ГУР

Окупанти засудили до 25 років позбавлення волі жителя Енергодара, водія транспортного цеху ЗАЕС Вадима Трачука.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як заявили в російському суді, Трачук нібито добровільно співпрацював з Головним управлінням розвідки (ГУР МО) України та виконував завдання від українських військових. Одне з них — замах на вбивство окупаційного очільника військово-цивільної адміністрації Енергодара Андрія Шевчика у 2022 році.

Окрім цього окупанти визнали винним Трачука у нібито спробі замаху на замісника директора з персоналу Запорізької атомної електростанції у 2023 році

Трачука засудили до 25 років виправної колонії суворого режиму з відбування перших п'яти років у тюрмі, а також штраф у розмірі 700 тисяч рублів.

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