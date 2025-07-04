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Новини живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
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Робота високовольтної лінії, яка живить ЗАЕС, відновлена, - "Укренерго"

заес,аес,запорізька

Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Енергетики зазначили, що після кількох годин вимушеного живлення від дизель-генераторів – зараз ЗАЕС знову отримує струм з підконтрольної уряду території України.

"Кілька годин тому, під час російського обстрілу, лінія, що живить Запорізьку АЕС аварійно вимкнулась. Оперативно розпочати аварійно-відновлювальні роботи енергетики не мали змоги через високу загрозу для життя. Тимчасово окупована станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, які є останньою можливістю забезпечити роботу критично важливих систем забезпечення життєдіяльності АЕС", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники 4 липня спричинили блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

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Укренерго (2739) Запорізька АЕС (1435)


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ми ще й зобов'язані живити окуповану ЗАЕС.
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04.07.2025 22:38 Відповісти
Ба більше, ми щей персоналу ЗП нараховуєм
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04.07.2025 22:42 Відповісти
Навіщо? Відключити взагалі і хай кацапи там самі з нею їбуться...
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04.07.2025 22:41 Відповісти
Забийте на неї..чи гроші відмиваєте, уроди??
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04.07.2025 22:55 Відповісти
Це як від мужика пішла баба до іншого, а він їм щей гроші підкидує
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04.07.2025 23:00 Відповісти
Не розумію який в цьому сенс постачати рашистам електрику та витрачати кошти на її обслуговування, які б могли піти хлопцям дрони? Ще розумію 2 роки назад перед нашим контрнаступом якась надія була що ми її повернемо, але зараз нажаль час втрачений завдяки геніальним діям 5 менеджерів! Своїми силами ми вже не зможемо її повернути Америка, Європа теж не доможе!!! То який сенс підтримувати те, що вже мертве? Зараз треба думати і кинути всі можливі сили як зупинти рашистів і зберегти, те що не втрачене, але дії геніальних менеджерів розумом не зрозуміти...
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04.07.2025 23:06 Відповісти
 
 