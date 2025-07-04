Робота високовольтної лінії, яка живить ЗАЕС, відновлена, - "Укренерго"

Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Енергетики зазначили, що після кількох годин вимушеного живлення від дизель-генераторів – зараз ЗАЕС знову отримує струм з підконтрольної уряду території України.

"Кілька годин тому, під час російського обстрілу, лінія, що живить Запорізьку АЕС аварійно вимкнулась. Оперативно розпочати аварійно-відновлювальні роботи енергетики не мали змоги через високу загрозу для життя. Тимчасово окупована станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, які є останньою можливістю забезпечити роботу критично важливих систем забезпечення життєдіяльності АЕС", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники 4 липня спричинили блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

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