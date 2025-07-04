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Новини атака на ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
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Російський удар спричинив блекаут на окупованій Запорізькій АЕС, - Міненерго

ЗАЕС знеструмлена повністю через удар РФ 4 липня

Російські загарбники 4 липня спричинили блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

Міністр Герман Галущенко назвав це "черговим актом ядерного терору росіян".

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Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Автор: 

обстріл (29640) Міненерго (1425) Запорізька АЕС (1435) блекаут (87)


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Топ коментарі
+3
Вона під кацапською окупацією - нехай вони її і полагодять, або нехай вона вже *****.
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04.07.2025 18:52 Відповісти
+3
Тому що навіть зупинені реактори потребують охолодження - якщо дуже коротко. Не шукайте зраду
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04.07.2025 19:06 Відповісти
+2
А чому окупована ЗАЕС об'єднана з енергосистемою України?
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04.07.2025 18:53 Відповісти
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Вона під кацапською окупацією - нехай вони її і полагодять, або нехай вона вже *****.
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04.07.2025 18:52 Відповісти
А чому окупована ЗАЕС об'єднана з енергосистемою України?
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04.07.2025 18:53 Відповісти
мабуть, щоб росіянам було зручніше на ній хазяйнувати. Чому Україна не відкликала досі ліцензію теж цікаво.
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04.07.2025 19:04 Відповісти
Тому що навіть зупинені реактори потребують охолодження - якщо дуже коротко. Не шукайте зраду
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04.07.2025 19:06 Відповісти
це зрозуміло. але ж можна було заявити, що через пів року відключаємо нафіг і робіть що хочете.
і в принципі кацапи вже протягнули ЛЕП з їхньої сторони і можуть перепідключити ЗАЕС.
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04.07.2025 19:23 Відповісти
Хз, можливо і можна..
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04.07.2025 19:28 Відповісти
Що може статись без охолодження ядерного палива - відповідь може дати спеціаліст.
Чи може статися реакція із вибухом?
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04.07.2025 19:12 Відповісти
вибуха не буде, просто розплавлена жижа витіче з реактора
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04.07.2025 19:25 Відповісти
так, я спеціаліст. а що?
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04.07.2025 19:55 Відповісти
 
 