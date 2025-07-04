Російський удар спричинив блекаут на окупованій Запорізькій АЕС, - Міненерго
Російські загарбники 4 липня спричинили блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.
Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.
Міністр Герман Галущенко назвав це "черговим актом ядерного терору росіян".
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.
Топ коментарі
+3 #511418
показати весь коментар04.07.2025 18:52 Відповісти Посилання
+3 Магирус
показати весь коментар04.07.2025 19:06 Відповісти Посилання
+2 Olena Olena #512149
показати весь коментар04.07.2025 18:53 Відповісти Посилання
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і в принципі кацапи вже протягнули ЛЕП з їхньої сторони і можуть перепідключити ЗАЕС.
Чи може статися реакція із вибухом?