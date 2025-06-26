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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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Окупована ЗАЕС уже 7 тижнів залежить від єдиної лінії живлення, - МАГАТЕ

ЗАЕС уже сім тижнів має лише одну лінію живлення

Понад сім тижнів захоплена Росією Запорізька АЕС залишається під'єднаною до однієї зовнішньої лінії електропостачання, необхідної для охолодження 6 реакторів та відпрацьованого ядерного палива

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зауважив, що надзвичайно вразлива енергозабезпеченість станції та проблеми з доступом до води для охолодження після руйнування Каховської дамби роблять ситуацію з ядерною безпекою "вкрай нестабільною".

"Існує багато важливих питань, які необхідно вирішити, перш ніж буде можливо відновити роботу станції", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС має залишатися у стані "холодного зупину", - Держатом

У МАГАТЕ нагадали, що станом на зараз ЗАЕС залежить лише від однієї лінії 750 кВ, оскільки 330 кВ лінія була пошкоджена 7 травня через бойові дії.

До початку повномасштабної війни ЗАЕС мала доступ до десяти ліній зовнішнього електропостачання. Усі шість реакторів атомної електростанції перебувають у стані "холодної зупинки" з 2024 року, але все ще потребують охолодження.

"Майже щодня протягом минулого тижня команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, продовжувала чути вибухи на різних відстанях від місця розташування, що постійно нагадує про безпосередню близькість до лінії фронту конфлікту", - додали в організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ та Росія дійшли згоди, що запуск енергоблоків на ЗАЕС є неможливим, доки триває війна, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (752) Запорізька АЕС (1435) Гроссі Рафаель (317)


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То по ходу нащі єлектростанції постачають єлектороєнергію на окупований пі%орасами обьект? дмвна якась війна.
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26.06.2025 20:38 Відповісти
Холодна зупинка потребує охолодження роками?
Думаю русня просто ******* електрику.
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26.06.2025 20:40 Відповісти
А чи не продає хтось із наших діячів електрику під видом електрики для охолодження вже давно холодних реакторів?
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26.06.2025 20:42 Відповісти
ЗАЕС українська, на даний момент ні, то нам пох на неї. Нехай про неї думає магате і росія
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26.06.2025 20:56 Відповісти
А, якщо, й@бне? До кацапії далеко, а Запоріжжя, Дніпро, Кр.Ріг поруч...
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26.06.2025 21:01 Відповісти
Обов'язково й@бне. Безвідносно до наявності/відсутності одної чи кількох ліній живлення...
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26.06.2025 21:07 Відповісти
 
 