Окупована ЗАЕС уже 7 тижнів залежить від єдиної лінії живлення, - МАГАТЕ

Понад сім тижнів захоплена Росією Запорізька АЕС залишається під'єднаною до однієї зовнішньої лінії електропостачання, необхідної для охолодження 6 реакторів та відпрацьованого ядерного палива

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зауважив, що надзвичайно вразлива енергозабезпеченість станції та проблеми з доступом до води для охолодження після руйнування Каховської дамби роблять ситуацію з ядерною безпекою "вкрай нестабільною".

"Існує багато важливих питань, які необхідно вирішити, перш ніж буде можливо відновити роботу станції", - сказав він.

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У МАГАТЕ нагадали, що станом на зараз ЗАЕС залежить лише від однієї лінії 750 кВ, оскільки 330 кВ лінія була пошкоджена 7 травня через бойові дії.

До початку повномасштабної війни ЗАЕС мала доступ до десяти ліній зовнішнього електропостачання. Усі шість реакторів атомної електростанції перебувають у стані "холодної зупинки" з 2024 року, але все ще потребують охолодження.

"Майже щодня протягом минулого тижня команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, продовжувала чути вибухи на різних відстанях від місця розташування, що постійно нагадує про безпосередню близькість до лінії фронту конфлікту", - додали в організації.

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